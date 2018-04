VIDEO: Vigilante filma a supuesto fantasma en un estadio de Argentina

El guardia de seguridad trataba de encontrar el origen de un ruido extraño y se llevó una sorpresa

Un supuesto fantasma fue captado por el guardia de seguridad de un estadio en Argentina, cuando realizaba una de sus rutinas de vigilancia.

De acuerdo con información del portal SDPnoticias.com, el vigilante del estadio Tomás Adolfo Ducó, casa del Club Atlético Huracán, equipo de la primera división de Argentina, dufundió a través de las redes sociales un video, donde se aprecia lo que presuntamente son experesiones paranormales.

“Son como las once de la noche y es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de ‘mier…’ No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después lo vea la gente. Esto nunca me pasó y lo quería grabar”, dijo el guardia durante la grabación, al que incluso se le escucha la respiración agitada.

En el video se puede obervar al guardia de seguridad recorriendo los pasillos del estadio tratando de encontrar el origen del extraño ruido, hasta que se topa con una puerta que aparantemente se mueve por sí sola.