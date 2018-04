Anne Hathaway avisa de que está ganando peso para una película

La oscarizada actriz ha decidido adelantarse a los haters y el posible "Fat Shame"

La actriz Anne Hathaway, ganadora del Oscar por Les Misérables (2012), ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se la ve, a cámara rápida, haciendo ejercicio. ¿El motivo? Aclarar que está ganando peso con motivo de su próxima película.

Hathaway, de 35 años ha aclarado por escrito a qué se debe tal preparación: “estoy ganando peso para un papel y está yendo bien. Para todas las personas que me van a hacer ‘fat shame’ en los próximos meses: no soy yo, sois vosotros. Paz. besos“. Con “Fat Shame”, la actriz de The Princess Diaries (2001) y Rachel Getting Married (2008) habla del acto de burlarse de alguien por estar gordo.

La actriz, a la que veremos próximamente en Ocean’s 8 (2018), la versión femenina de Ocean’s Eleven (2001), y más adelante en la esperada Barbie (2020), añadió que quiso poner en su vídeo de entrenamiento la canción de Queen, ‘Fat Bottomed Girls’, pero no pudo hacerlo por problemas de copyright.