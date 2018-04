Donald Trump y su cabellera al estilo de Goku

Hace apenas unas semanas los fanáticos de los ánime japoneses vieron el término de la más reciente saga de Dragon Ball, los dibujos animados que tienen a Goku como su gran héroe, pero desde Estados Unidos llega la manera de no extrañarlo.

Así es, Donald Trump, como siempre, nos ayuda a tener en qué entretenernos y un video en el que su extraña cabellera vuela al viento, lo pone como la versión menos heroica que se ha visto del “Sayajin”.

Todo pasó el 5 de abril cuando aparece un video de Trump con el cabello al viento, lo que ocasionó que las redes sociales lo tomaran y lo compararan.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Aunque no fue la única interpretación.

Am I the only one? pic.twitter.com/ZFByFYgBfy

— Pichi (@pottich) 5 de abril de 2018