Último día para ver en L.A. el mejor vestuario cinematográfico de 2017

La exposición incluye diseños de las cinco películas nominadas al último Oscar a mejor vestuario

Tras llevar dos meses expuestos en el Museo FIDM, los mejores trajes de las películas del 2017 se despedirán mañana de este espacio de L.A., con lo que quienes aún no se hayan acercado a la exposición, cuentan sólo con 24 horas más para hacerlo. O, mejor dicho, siete: mañana, sábado 7 de abril, de 10am a 5pm.

La impresionante exhibición, imprescindible para cinéfilos, alberga diseños originales de las cinco películas nominadas al último Oscar a mejor vestuario: The Shape of Water, Victoria y Abdul, Darkest Hour, Beauty and the Beast y la ganadora, Phantom Thread, pero también de otros tantos grandes éxitos de crítica y público tales como The Last Jedi, The Greatest Showman, Wonder Woman, Battle of the Sexes, Dunkirk, Blade Runner 2049, The Beguiled o Thor: Ragnarok.

La exposición, toda una tradición, regreserá el año que viene con los mejores diseños del 2018.

Dirección del FIDM Museum: 919 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90015