El hijo de Madonna le ‘roba’ sus productos de belleza

Además de por el éxito comercial que ha venido cosechando desde que saliera al mercado en Estados Unidos hace solo unos meses, la cantante Madonna está especialmente orgullosa de su línea de productos para el cuidado de la piel, ‘MDNA Skin’, por la buena acogida que estas mascarillas, lociones y cremas están teniendo entre sus propios vástagos. Tanto es así, que la reina del pop ha revelado abiertamente que al segundo de sus hijos, el joven Rocco (17), no le tiembla el pulso antes de colarse en su cuarto de baño para “robarle” sus propios cosméticos.

“Mi hijo, que tiene 17 años, la usa con frecuencia [la nueva crema ‘Reinvention’]. La verdad es que a todo el mundo le gusta y eso me hace muy feliz. Mi hijo viene muchas veces a mi cuarto de baño y roba todos mis productos para la piel. Es muy gracioso que un chico de 17 años me esté diciendo constantemente: ‘¿Mamá, me prestas tu serum? Necesito más limpiador facial, o quiero más de esto’. Es divertidísimo”, ha contado al canal de noticias E! News.

Pero lo cierto es que Rocco -fruto de su extinto matrimonio con Guy Ritchie- no es el único miembro de la familia que ha dado el visto bueno al amplio abanico de cosméticos que comercializa la eterna ambición rubia, ya que la primogénita de la artista, Lourdes (21), también se ha declarado fan incondicional de tan sofisticados artículos de belleza.

“Tengo la suerte de contar con la aprobación de personas que proceden de diversos contextos y generaciones. Quiero decir, a mi hija de 21 años le encantan todos estos productos, pero no solo a ella, sino a muchos hombres también. Y el hecho de que hombres y mujeres no hagan distinciones en ese sentido significa mucho para mí”, ha explicado con entusiasmo en la misma conversación, la cual también ha aprovechado para sacar a relucir su lado más protector y maternal.

“Por supuesto, mi tarea como madre es ayudar a mis hijos a mantenerse siempre sanos. Y por eso siempre les estoy diciendo: ‘No fuméis, alejaos del sol, ¿por qué estáis bebiendo eso? ¡Dejad de pelearos!’. Quiero asegurarme de que a mis hijos les proporciono la mejor guía y los mejores consejos para que se conviertan en personas decentes, cariñosas y rectas en este mundo loco en el que vivimos”, ha reflexionado.