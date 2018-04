Arrestan al reguetonero Kendo Kaponi, por robo y agresión

Kaponi es conocido por participar en producciones de Don Omar, entre ellas, "Meet The Orphans"

Kendo Kaponi, quien era buscado por las autoridades por agredir y robarle a un hombre en el estado de Florida, fue detenido en la isla por alguaciles federales junto a personal de arrestos especiales de la Policía local.

Según informó la Policía puertorriqueña en un comunicado de prensa, José Morales Rivera, de 33 años, fue arrestado a las 03.00 hora local (07.00 GMT) en el Sector Hayales de Coamo, municipio al sur de la isla.

La División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico contaba con una orden de arresto emitida por un juez del estado de Florida contra Kaponi. Tras su detención de hoy el reguetonero fue llevado al Tribunal de San Juan para el diligenciamiento de su respectiva orden de arresto.

Según las autoridades, la orden de arresto contra Kaponi se remontan al 28 de julio de 2017, cuando el sospechoso agredió y robó a un hombre que se encontraba en una barbería en la ciudad de Winter Haven.

Por ello, Kaponi fue acusado por agresión grave y robo, pero éste aún no había comparecido ante el magistrado. No es la primera ocasión que Kaponi enfrenta problemas con la justicia, pues enero del 2017 fue detenido por una orden de desacato dictada por el Tribunal de Bayamón, municipio cercano a San Juan y de donde el artista es natural, por no pasar una pensión alimentaria.

El artista, además, había sido detenido en el 2016 cuando conducía un automóvil por el que no había cumplimentado y llevado a termino las gestiones de traspaso. El hecho coincidió con la denuncia de un ciudadano que reclamaba el intento de sustracción de un coche.

