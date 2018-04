Video: Ricky Martin lamenta no haber aceptado ser gay al ser cuestionado por Barbara Walters en el 2000

Por mucho tiempo el cantante había evitado hablar de su sexualidad

Ricky Martin salió del closet en el 2010 en una carta abierta en su sitio web tras varios años de especulación alrededor de su sexualidad. A 8 años de declararse públicamente gay, el cantante hace reflexión y lamenta no haberlo confirmado antes.

Fue en el año 2000 que la periodista Barbara Walters entrevistó al puertoriqueño y le preguntó abiertamente si era homosexual, cosa que el negó.

Este pasado lunes durante una aparición en el programa “Watch What Happens Live” del canal Bravo, a Martin se le cuestionó si el sabía que Walters le iba a hacer una pregunta sobre su orientación sexual.

“¿Han visto el video? Es horrible sinceramente“, contestó. “Fue incómodo, pero ahora lo veo y me pregunto, ‘¿porqué no le dije que si?’ Sólo di que si. Si, soy gay. ¿Qué importa? Ella estaba haciendo su trabajo. Todos estaban haciendo esa pregunta y lo tenía que preguntar“.

“No dije que si, yo no dije que no y lo dejé abierto para que todos pensaran lo que quisiera“, agregó. “Pero insisto, ¿porqué no dije que si? Yo creo que todos deberían de decir que si. Está bien. Si lo eres, di que si“.