América mal y de malas: se queda sin Cecilio y Henry Martin

Las 'Águilas' marchan en tercer lugar de la general a tres jornadas de la liguilla, pero no convencen

CDMX, México – La mala: el América no contará con Henry Martín y Cecilio Domínguez por lo que resta de la Fase Regular debido a sus lesiones musculares.

La buena: Agustín Marchesín es intransferible pese a los supuestos deseos de Boca Juniors por incorporarlo a su disciplina.

“Marchesín es, sin duda, el mejor portero de México, debe estar en la selección argentina y no me sorprende que Boca lo esté buscando porque lo ha hecho antes, pero no se va a ir a ningún lado, repito, es el mejor portero de México y afortunadamente está en este club.

“Ya lo había dicho Mauricio Culebro, es intransferible, y lo que se hable afuera muchas veces es un chisme sin fundamento, deben estar tranquilos y concentrados en lo que viene porque ahora están en el mejor club de México”, dijo el presidente deportivo del América, Santiago Baños, a Televisa Deportes.