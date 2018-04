La foto que se hizo viral y le consiguió un nuevo hogar

Es importante adoptar a animales adultos, ya que tienen menos posibilidades de encontrar una familia

Un gato de 17 años fue adoptado luego de que una foto de un abrazo con un voluntario se viralizara en Facebook.

Cuando falleció el dueño de Edna May, la mujer que cuidaba la casa del dueño también cuidaba al gato.

“La estaba cuidando en la antigua casa del propietario hasta que el banco tomó posesión, luego me obligaron a llevarla al refugio. Mi contrato de alquiler no permite más mascotas o definitivamente me la habría llevado”, dijo.

Edna May fue llevada al refugio Bucks County SPCA en Lahaska, Pennsylvania. El refugio publicó una foto conmovedora del gatito que estaba abrazando a un voluntario en su página de Facebook.

“¿Quieres disminuir tu presión sanguínea en 10 puntos? Adopta a Edna May, de 17 años, y te devolverá el dinero con caricias y ronroneos terapéuticos durante horas. Está disponible ahora en Bucks County SPCA en Lahaska,” decía el post del refugio.

Una pareja mayor que acababa de perder a su gato de 18 años vio la foto de Edna May y supo que tenían que tenerla.

“Amor. Esa es la mejor leyenda para esta foto (arriba) de Edna May, de 17 años, en su día de adopción”, escribió el refugio. “Una foto de Edna May acurrucada con nuestro voluntario llegó a más de 4.000 personas en Facebook el mes pasado. Una pareja que lo vio acababa de perder a su gato de 18 años. Realmente sentían que Edna May estaba en el refugio y querían dar Es un lugar acogedor para retirarse. Ahora tiene el placer de dos personas para acurrucarse y todas las comodidades de un hogar lleno de amor.

Un gran agradecimiento a nuestra comunidad amante de los animales por dar a conocer a Edna May. Y un agradecimiento muy especial a sus héroes adoptivos “.