Fotos: Eva Longoria recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ricky Martin, Eugenio Derbez y Victoria Beckham acompañaron a su amiga en la celebración

La actriz Eva Longoria, embarazada de su primer hijo y visiblemente emocionada, recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2,634, en una ceremonia donde estuvo acompañada por Ricky Martin, Victoria Beckham, Felicity Huffman (“Desperate Housewives”), Eugenio Derbez y Anna Faris (“Overboard”).

“Estoy sin palabras“, reconoció la intérprete tejana de origen mexicano. “Hace casi 20 años me mudé a Los Ángeles y me dije a mí misma que un día tendría una estrella aquí. Es surrealista“, añadió la intérprete, nominada al Globo de Oro por “Desperate Housewives”.

“Fui extra durante dos años antes de conseguir una sola línea de diálogo. También fui extra en el videoclip de ‘Shake Your Bon-Bon’ (1999), de Ricky Martin. Ahí ya pensé que lo había conseguido y que alguien se fijaría en mí. Pero no“, recordó la artista.

Longoria, de 43 años, dio las gracias a la gente que creyó en ella desde el primer momento y mencionó a sus agentes, representantes, publicistas y asistentes, con reconocimiento especial a su marido, el ejecutivo de Televisa José Antonio Bastón, y a su madre y hermanas.

“Mi madre me inculcó la ética de trabajo y mis hermanas, si no hubieran sido tan malas conmigo de pequeñas, hoy no tendría la fuerza que tengo para lidiar con Hollywood”, señaló entre risas, antes de dar las gracias a su esposo porque con él, afirmó, ha completado todos los sueños que tenía.

“Incluido mi hijo que viene en camino”, indicó.

Longoria y Bastón se casaron en mayo de 2016 en una ceremonia al aire libre oficiada en Valle de Bravo (México) con la presencia de amigos como Melanie Griffith y David y Victoria Beckham, tras unos dos años de relación y seis meses de compromiso de la pareja.

Por último, la artista comentó que, como mujer y latina, es consciente de que representa a muchas comunidades hispanas, a las que quiso mandar un mensaje.

“Esta no es mi estrella, es la de ustedes”, manifestó.

La actriz, que saltó a la fama por su papel de Gabrielle Solis en las ocho temporadas de “Desperate Housewives”, tiene pendiente el estreno de “Overboard” el próximo 4 de mayo, una cinta donde comparte escenas con Anna Faris y Eugenio Derbez.

En los últimos tiempos se ha puesto detrás de las cámaras dirigiendo episodios de series como “Black-ish”, “The Mick” o “Jane the Virgin”.