A los candidatos de México: “¿Qué van a hacer con los migrantes?’’

Activistas piden propuestas a los aspirantes, los han convocado a una reunión, pero ninguno ha confirmado

MEXICO.- Cuando Luis Alberto Gonzalez llegó a la enfermería del centro de detención para inmigrantes indocumentados, un hombre vomitaba tendido sobre la camilla. Por la noche murió. “A cada rato se suicidan en sus celdas’’, dijo un guardia en River Side. “No todos aguantan que los echen’’.

Luis Alberto aguantó sólo por una razón, cuenta en entrevista con este diario poco después de una conferencia de prensa a la que convocaron diversas organizaciones civiles de México y Estados Unidos para exigir a los candidatos presidenciales su presencia en un foro que se realizará el próximo 4 de mayo con miras a crear políticas públicas que respondan a la crisis humanitaria de los migrantes mexicanos tanto en EEUU como repatriados.

“Yo no me quité la vida porque no quería que mis tres hijos después sufrieran por eso pero yo también me quería suicidar como deportado a los tres días de que llegué aquí’’, detalló Gonzalez, quien vivió en Riverside durante casi dos décadas; en México, desde hace siete meses.

“Requieren atención de salud, educación, jurídica’’, generalizó Zorayda Avila, Alianza para las Américas.

“Jurídica y psicológica’’, detalla Luis Alberto.

En su caso, por ejemplo, cuando arribó a la Ciudad de México le dieron un folleto con alguna información, pero no tuvo un acompañamiento personalizado de un psicólogo que le ayudara a esfumar la depresión de los sábados o su ingreso al metro. “Me recuerda los túneles del centro de detención cuando me llevaron al juez’’.

Otro tormento es no saber lo que pasará con su patrimonio. Él tenía seguro social por un permiso de trabajo y calcula que acumuló 30,000 USD, ¿cómo los voy a recuperar?¿cómo voy a recuperar mis dos trocas, mis muebles, todo lo que tenía en la casa si no puedo entrar a EEUU y mi ex esposa está de malas conmigo (lo acusó de violencia domestica, por lo que fue detenido), ¿cómo hago no tengo dinero para pagar a un abogado’’.

Para los activistas el ideal de políticas públicas para migrantes es que los programas cuenten con dinero suficiente para la atención integral de los migrantes de retorno y en Estados Unidos. “No es verdad que se esté dando una asesoría legal adecuada. Recientemente hubo una redada sin precedentes en Tennessee y no había intérpretes para la mayoría de los detenidos indígenas’’.

Luis Alberto dice que él solicitó apoyo para un abogado, pero a falta de respuesta, “, me tuve que defender solo’’. Ya en México, el problema siguió con la falta de acceso a los servicios médicos porque si bien recibió el seguro popular, este no cubre muchas enfermedades y ha tenido que costear un problema de rodilla con su bolsillo diezmado por el desempleo.

Diego Reyes, de IIPSOCULTA —una de las 30 organizaciones convocantes al diálogo con los candidatos que se realizará en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, dijo que la idea es lograr un compromiso de los políticos y escuchar que tienen éstos que ofrecer, aunque ninguno de ellos ha confirmado su asistencia.

De entrada, los civiles proponen: