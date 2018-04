Andrea Legarreta cuenta porque no entrevistó a Atala Sarmiento en ‘Hoy’

La conductora de Televisa fue acusada de maltratar a la expresentadora de "Ventaneando"

Atala Sarmiento visitó el programa “Hoy” de Televisa tras su salida de TV Azteca, pero la verdadera nota fue que ni Andrea Legarreta ni Galilea Montijo aparecieron junto a la expresentadora de “Ventaneando”.

Los comentarios en Twitter no se hicieron esperar y la gente no bajaba a las conductoras veteranas de “víboras” al no entrevistar a Sarmiento mostrando su poco profesionalismo. Y es que Atala había tenido problemas con ambas presentadores por cosas que se han dicho en el espacio de espectáculos en el que participaba hasta hace poco.

Se rumoraba que Legarreta había exigido a la productora Magda Rodríguez no estar a cuadro con Sarmiento, pero Andrea ha salido a defenderse de las calumnias.

“Yo no traté mal a nadie, la productora decidió que nosotros no estuviéramos“, escribió en Instagram en respuesta a un insulto.

Andrea le recordó al usuario que Atala había sido quien había tratado mal a su familia.

“Quien ha tratado mal a mi gente, a mis padres y a mi familia, precisamente utilizando medios, sabiendo que eran puras mentiras, fue ella“, agregó.

Sin embargo, la conductora del matutino de Televisa dijo que si la productora la hubiera puesto a entrevistar a su colega, lo hubiera hecho sin problema.

“Si hubiera tenido que estar presente, no la habría tratado mal, porque soy una persona educada“, concluyó.

@magdaproducer es bien sabido que haces, hasta lo mas vil con tal de generar morbo, por eso fracasas por lo corrientona que eres. ¡Solo segun tu quisiste utilizar a @AtaSarmi! @Televisa @TvsEspectaculos @ZhowsNET @TVNotasmx @TVNovelasMexico pic.twitter.com/etkXDQp2RQ — Iovanny Elizondo (@ielizondo94) April 19, 2018

En una nueva actualización en Instagram, Legarreta pide que le pregunten a Magda Rodríguez la razón por la cual no entrevistó a Atala Sarmiento.