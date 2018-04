Presentaciones de 3 autores latinos que no te puedes perder

Randy Jurado Ertll, Junot Díaz y Jorge Ramos leerán sus libros y firmarán ejemplares este fin de semana

El Festival de Libros de Los Angeles Times vuelve este fin de semana para celebrar lo mejor de la literatura en inglés y español.

Desde su inicio en 1996, este evento se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional, reuniendo a más de 200,000 personas que buscan las novedades literarias.

Este año el festival de libros se llevará a cabo el 21 y 22 de abril en las instalaciones de la Universidad del Sur de California, con una extensa zona dedicada a la literatura en español donde los partícipes podrán disfrutar de música, cuentos, baile, juegos para niños, conferencias, talleres y actividades presentadas por destacadas personalidades y más de 500 autores renombrados.

Uno de ellos es el salvadoreño Randy Jurado Ertll, quien con su nuevo libro ilustrado “Las Aventuras del Cipitío“ sigue visibilizando a la comunidad centroamericana. El autor presentará su libro bilingüe el sábado 21 de abril a las 11:00 a.m. en el pabellón Mommy and Me Time Pavilion cerca de Trousdale Parkway

El novelista dominicano Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer, también presentará su nuevo libro “Islandborn”, o “Lola” en su traducción al español. En su primer libro para niños, Díaz relata la historia de una niña que va a una escuela donde todos sus compañeros son inmigrantes y quien se dispone a coleccionar recuerdos de la República Dominicana que dejó cuando era bebé. Las presentaciones de Díaz tomarán lugar el sábado a las 4:00 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m.

Asimismo, el periodista Jorge Ramos también presentará “Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump“, en conversación con David Kipen, fundador de la bibliteca Libros Schmibros, el sábado a las 11:00 a.m.

Además, un equipo de abogados y especialistas de la organización Ferias Legales llevará a cabo varias sesiones informativas sobre temas legales y migratorios.

Para más información acerca del evento, haz clic aquí.

Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ubicación: Campus de la Universidad del Sur de California – University Park Campus Los Ángeles, CA 90089