Hablan las víctimas de mujer acusada de estafar a inmigrantes en L.A.

Hasta el momento se han identificado 82 perjudicados a quienes presuntamente les robó más de $640,000

Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation

“¡Estoy súper alegre!, exclamó Ana Chávez al enterarse que la Fiscalía del condado de Los Ángeles le fincó nuevos cargos esta semana a Romina Aida Zadorian por estafa migratoria.

La alegría de Chávez es compartida por decenas de inmigrantes latinos de Los Ángeles a quienes Zadorian que se hacía pasar por abogada de migración, presuntamente estafó.

Zadorian de 49 años enfrenta un total de 112 cargos por delitos graves, entre ellos 91 por hurto mayor de bienes, y acusaciones de robo por más de 500,000 dólares.

Entre las acusaciones figuran robo residencial de primer grado, uso de documentos de gobierno falsos, amenazas criminales, extorsión, disuadir a un testigo para reportar un crimen, falsificación de artículos con valor de más de $950 y hurto menor con tres condenas anteriores.

Esta mujer operó su negocio de servicios de migración desde su casa en Montebello entre el 7 de septiembre de 2014 y el 25 de octubre de 2017.

Prometía falsamente procesar y agilizar el trámite de sus visas, tarjetas de residencia y peticiones de ciudadanía. Cobraba a sus víctimas pero no les proporcionaba los servicios requeridos. Fingía llenar formularios inaplicables que supuestamente presentaba a las autoridades de migración.

Chávez cuenta que ella recurrió a Zadorian cuando estaba desesperada porque su solicitud de residencia no avanzaba.

“Cuando perdí mi cita por su culpa para hacerme las huellas, empecé a desconfiar”, dice. Pero también cuenta que decidió acercarse a ella y fue entonces cuando fue testigo de cómo amenazaba, gritaba y trataba mal a sus clientes.

“Como se tardaba mucho con mi caso, yo fui a Migración y empecé a empujar el asunto por mi cuenta hasta que me llegó la tarjeta de residente”, dice Chávez, Mientras tanto Zaldoria le seguía diciendo que ya pronto le llegaría su green card.

“La verdad es que nunca hizo nada, y me sacó 3,000 dólares”, dice.

Junto con otras 16 personas, Chávez denunció a Zadorian a la policía en Montebello en 2016. “Ella abusa de las personas latinas que estamos desesperadas por arreglar nuestro estatus. Es horrible estar en el limbo migratorio. Entonces viene una persona como Zadorian y fácilmente nos estafa ”, comenta.

Silvia Reyna dice que a ella la defraudó con 6,000 dólares. “A mi hijo lo habían deportado. Ella prometió ayudarnos. Nos entregó un papel de Migración. Nos dijo que con ese documento, él iba a poder reingresar al país. Mi hija que es ciudadana fue por mi hijo a Tijuana. Los agentes de migración en la frontera dijeron que ese papel no significaba nada, y le dieron un nuevo castigo a mi hijo por diez años”, expone.

Reyna dice que cuando le reclamó a Zadorian, ésta le dijo que todo era culpa de su hijo, y que en realidad, él no quería regresar a Estados Unidos.

“Yo me endrogué para pagarle los 6,000 dólares”, se lamenta.

Dice que ella estaba en un momento muy vulnerable cuando fue estafada por Zadorian. “Acababa de enviudar. Mi esposo falleció y dejó una ruta de jardinería que pensé que mi hijo podía trabajar si regresaba a Estados Unidos. Creí en las promesas de Zadorian porque ella presumía de tener influencias en el gobierno”, dice.

Reyna dice que la presunta estafadora posee un gran aplomo para mentir, convencer y aprovecharse de la vulnerabilidad de los inmigrantes.

De acuerdo a la Fiscalía del condado de Los Ángeles, Zadorian cuenta con antecedentes criminales. En 2009 fue condenada por varios cargos de hurto mayor.

Amenazas

La principal pieza de la investigación, una víctima quien prefiere que no se publique su nombre, ya que está colaborando con las autoridades, dice que a ella, Zadorian en su cara y frente a su hija, la amenazó.

“Tuve que cambiarme de casa porque ella me amenazaba por texto, correos electrónicos, y me mandaba perseguir por el freeway. Durante tres meses no usé mi carro”, sostiene.

Dice que al principio creyó en Zadorian “porque me la pintó muy bonito. Yo trabajé con ella. Ella tiene mucha gente que la ayuda en varias agencias de gobierno como el Seguro Social y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), y dice que su marido trabaja en migración”.

Esta víctima dice que a ella, Zadorian le sacó 4,800 dólares, a su sobrino 6,500 dólares, a su vecina 4,500 dólares y 10,500 dólares al novio de su sobrina.

“La verdad yo le dije que me regresara el dinero si no la iba a refundir en la cárcel. Fue cuando me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo, y que me iba a dar en lo que más me dolía, que me iba a matar a mi hija y luego a mi. Yo terminé en terapia con el psicólogo”, expone.

La próxima cita de Zadorian en la corte para programarle una audiencia preliminar es el 2 de julio en el Departamento 50 del Centro de Justicia Foltz.

El caso permanece aún bajo investigación por el Departamento de Investigaciones de la Fiscalía de Distrito. Tiene derecho a salir libre bajo una fianza de 1.2 millones de dólares.

Si es encontrada culpable, Zadorian podría ser condenada a 60 años de prisión estatal.

Quienes hayan sido víctimas de Zadorian pueden llamar al (213) 257-2465 de la División de Protección al Consumidor del Procurador de Distrito.

Mucho miedo a denunciar

Evelyn Hernández, otra de sus víctimas, a quien supuestamente burló con 4,000 dólares por un caso de migración y con $6,000 dólares de un cheque falso que le dio, dijo a La Opinión en una entrevista previa que mucha gente tenía miedo de denunciarla.

“Ella presume estar ligada con gente mala. Una vez balacearon una carnicería desde donde le pasaban clientes. A nosotros nos amenazó, ‘ustedes van a averiguar lo que les va a pasar’, nos dijo”.

Sin embargo, enfatiza que es importante que las otras víctimas de Zadorian no se queden calladas y se unan a la denuncia.

“Mucha gente le pagó con dinero en efectivo y no tienen modo de probar la estafa. Yo tuve la suerte que siempre le di money orders“, indica.