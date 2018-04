Video: Vaca de Fernando Villalona pare becerro con dos cabezas

Increible , un becerro con dos cabezas hoy nació en una de mis vacas de loma de cabrera, me cuenta papi que es quien cuida de mis animales allá , que en sus 66 años nunca habia visto algo así personal y yo estoy en asombro….

