Abogada de Marjorie de Sousa interpone nueva demanda contra Julián Gil

La expareja lleva más de un año en pleitos legales

La telenovela de la vida real entre Marjorie de Sousa y Julián Gil parece no tener fin, y ahora lejos de hablar de un posible acercamiento entre los actores para llegar a un acuerdo por la custodia de su hijo Matías, Alma Pellón abogada de la actriz venezolana demandó al actor argentino por intento de sustracción de menor.

¿A qué se debe esto? Todo porque en la pasada reunión que tuvo Gil con Matías, el 14 de abril, quiso tomarse una selfie con el menor al salir del Centro de Convivencia Familiar de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La niñera llevaba a Matías entre sus brazos y Gil quiso cargarlo para tomarse la imagen, aunque no lo logró, esto fue mal visto por la abogada de la actriz Al otro lado del Muro.

Rodrigo Cavazos, peinador y amigo de la actriz se interpuso entre ellos para impedir que el actor cargara a Matías y se tomara la deseada fotografía.

Así que Pellón presentó una querella contra el galán de “Por Amar sin ley” por intento de sustracción de menor, lo que eleva a otro nivel el pleito legal que sostienen los actores desde hace más de un año por la custodia de su hijo.

Al salir de aquella visita, Gil lloró por la negativa a tomarse la foto con Matías.

En exclusiva @juliangil comparte detalles de por qué no se fotografió con su bebé en el Centro de Convivencia: "Yo quisiera saber qué quieren". pic.twitter.com/I3HAPpHaVS — Programa Hoy (@programa_hoy) April 16, 2018

Tras esas escenas que fueron televisadas, De Sousa dio un entrevista al programa Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo, para minimizar la actitud y lo dicho por el actor, y hasta aseguró que el galán de telenovelas se podía tomar las fotos que quisiera con Matías, solo tenía que llamarle por teléfono a ella y listo.

“No entiendo para qué haces este show, tú quieres una foto con nuestro hijo me puedes llamar, tú vives en la esquina de mi casa, tú puedes subir las veces que quieras, llámame tú, no te has dignado un solo día a llamarme para ver cómo el niño está”, declaró la venezolana en el programa de televisión.

Ante esas declaraciones Gil dijo que aceptaba la propuesta e intercambio un par de mensajes con Marjorie, quien le respondió que primero tenían que verlo con el juez.

Lo que provocó la molestia del actor, y la calificó de mentirosa.

Ante esa situación Gil cuestionó a través de las cámaras del programa Hoy, qué era lo que realmente quería, porque no la entiende.

“Quisiera saber qué quiere ella. Ya no sabemos qué se está peleando“, dijo el actor.

“Marjorie de Sousa maneja un doble discurso desde el día uno. Cada vez que existe una crisis mediática como la del sábado (14 de abril), sale ella a opacarla con una mentira, y eso no está bien porque se lleva enredado al niño“, expresó el galán argentino.

El pasado sábado, Marjorie llevó al Centro de Convivencia a Matías para la cita que tiene cada semana el menor con su papá, pero el actor en ésta ocasión no acudió.

Hasta el momento Julián Gil no ha declarado sobre la nueva querella que presentó Pellón.