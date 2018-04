Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel

La conductora contó que se arrepintió de haberle dicho que no

La conductora del programa Hoy, Andrea Legarrea, conversó con Adela Micha recientemente para el programa que ésta tiene en YouTube, La Saga.

Durante la conversción Legarreta realizó varias confesiones y una de estas fue en referencia a Luis Miguel.

Andrea recalcó que el amor de su vida es y siempre ha sido Erik Rubin, su esposo. Pero previo a éste tuvo muchos otros amores, que no necesariamente todos llegaron a concretizarse. Muchos solo fueron una ilusión. Sin embargo los sentimientos que sostuvo por Luis Miguel, durante muchos años, la hicieron babear, según sus confesiones en dicho programa.

“Luis Miguel no fue mi novio“, dijo Andrea. Pero sí explicó que “A mi Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña babeaba por Luis Miguel“. Legarreta aseguró en tres ocasiones que “babeaba” por “El Sol de México“, para luego contar que coincidió con el cantante en varias ocasiones. Una de esas tantas fue en Acapulco, en un restaurante.

Andrea continuó su relato afirmando que ‘Micky‘, al menos en esa época, enviaba a uno de sus ayudantes para que este transmitiera sus mensajes a las personas de su interés, y en ese momento la estaba invitando a ella a que asistiera a una cena esa misma noche. “Con los años si me arrepentí… porque yo tenía novio. Así que dije, ‘pues no muchas gracias, no puedo‘”. Para luego estallar en risas y recordar que la persona por la que rechazó a Luis Miguel, con los años, le fue infiel. Ahí fue cuando más se arrepintió de haber dado aquel no, como respuesta.