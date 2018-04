¿Es bueno salir del hospital tan pronto luego de un parto como Kate Middleton?

En EEUU, el promedio del cuidado posparto en el hospital es de dos días, no importa si es primeriza o no, y si no se presenta ningún tipo de complicación

El parto exprés de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha encendido las redes, no solo por el impecable traje rojo con el que salió del hospital, sino porque apenas pasaron seis horas desde el parto de su tercer hijo con el príncipe William hasta su salida del hospital St. Mary’s, en Londres, radiante con su hijo en brazos. Claro, de acuerdo con el sitio web Harper Bazaars, todos los movimientos desde su ingreso al hospital a las 5:10 a.m., hasta la llegada de su secretaria personal y la intervención de su peluquera y estilista, estuvieron cuidadosamente planificados con mucha anticipación.

Ante tal escenario, ¿es común que la madre salga del hospital tan rápido? ‘”No”, dijo el doctor Nabal Bracero, jefe del Capítulo Obstetricia y Ginecología del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y catedrático auxiliar del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

“En Estados Unidos y en Puerto Rico, una mujer posparto permanece en el hospital como unos dos días. De hecho, Hillary Clinton, quien trabajó por años con la reforma del sistema de salud de Estados Unidos, fue de las más entusiastas promotoras de proteger el tiempo de cubierta de los seguros médico al cuidado posparto. Proveerle a la mujer posparto un tiempo adecuado de recuperación ha sido una preocupación a través de los años del sistema de salud de Estados Unidos“, destacó el experto en infertilidad.

Argumentó que la inmediatez con la cual se puede ir a casa la recién parida, no tiene tanto que ver con la mamá, como con la salud del recién nacido. “Si un bebé nace a término, no tiene problemas serios ni complicaciones, eso no se define tan rápido… hay que verlo en un día o dos días. Por ejemplo, que el bebé no tenga la bilirrubina alta, que no haya adquirido cuadros infecciosos durante el proceso de parto… esto toma un poco más tiempo en observarse que el que tomaría observar las circunstancias de mamá”, explicó.

El también vicepresidente de la Cooperativa de Obstetras y Ginecólogos de Puerto Rico añadió que si la mamá hace un parto vaginal, no hay un sangrado profuso, no hay signos de infección y no hay mucho trauma durante el parto, en teoría, se podría ir para la casa relativamente rápido. Sin embargo, reafirmó que el tiempo de espera de mamá se correlaciona más con el tiempo de observación del bebé.

Por supuesto, si alguien tiene el equipo de apoyo que tiene Middleton en la casa, tal vez un equipo de 20 a 30 personas cuidándola a ella y al bebé, un médico viviendo con ellos o de fácil acceso, “pues todas estas cosas, me imagino, contribuyen a que haya salido más rápido para la casa”, expuso.

¿Cómo son las directrices relacionadas con el parto en otros países?

El galeno indicó que, aunque conoce el término parto exprés que se aplica en países como Inglaterra, no es hasta estos días que lo ha escuchado.

Según el sitio web Bebés y Más, el parto ambulatorio o parto sin ingreso hospitalario es habitual en algunos países de Europa, como Reino Unido o Suecia. Cada mujer es diferente y el tiempo que necesite estar ingresada varía en cada caso, pero se intenta que sea el menor tiempo posible si la madre y el bebé están en perfectas condiciones, como ha sido el caso de la duquesa de Cambridge y su bebé. Inglaterra cuenta con un sistema mediante el cual, después de dar a luz, las matronas o personal cualificado siguen visitando a la madre y al bebé para darles soporte.

Por ponerlo en cifras, gran parte de las mujeres se van de alta a las seis horas de haber dado a luz, como ocurrió en el caso de Middleton. Algunas están más horas, pero no es habitual que estén mucho más tiempo en el hospital. Esto, para las mujeres que tienen ganas de irse a casa porque todo ha ido bien y se sienten capaces es ideal, un sueño hecho realidad. Sin embargo, para las que viven asaltadas por las dudas puede ser muy duro. Una encuesta realizada en 2013 por el sistema de salud de Inglaterra en 2013 reveló que un 40% de 486 madres consideraron que su salida del hospital fue muy rápida. Al final, según el portal Bebés y Más, lo importante en esos escenarios donde existe la posibilidad de abandonar el hospital apenas unas horas después del alumbramiento es evaluar cómo se siente la mamá.

Recomendaciones a las que sí hay que darle más atención

En toda esta discusión, más que la rápida salida del hospital, el doctor Bracero enfatiza que existen otros detalles relevantes a los que hay que prestar atención. Estos son:

1. Lactancia: “Hay que enfatizar en que ese primer tiempo posparto haya buena educación acerca de la lactancia. La lactancia es uno de nuestros recursos más valiosos que la naturaleza nos ha dado para crear, primero, ese apego entre mamá y el recién nacido, y que sabemos que tiene unos beneficios increíbles”.

2. Plan de vida reproductiva: “Debe haber una buena educación sobre el plan de vida reproductiva. Como parte de este concepto se habla sobre la contracepción. Hay acceso a la planificación familiar que se puede utilizar en las horas inmediatas en el posparto y todo esto es una educación que tiene que ocurrir obviamente durante el cuidado prenatal porque en el parto no es el momento, pero sí que durante el cuidado posparto se haya vislumbrado la discusión de este tipo de planificación de vida reproductiva porque es un momento preciado para dar acceso a esos métodos”.

3. Cuidado posparto: “Muchas veces, luego de parto, perdemos una oportunidad increíble para darle seguimiento a posibles condiciones que surgieron durante el cuidado prenatal, por ejemplo, una mujer que durante el cuidado prenatal debutó con diabetes gestacional hay que darle seguimiento a esa diabetes gestacional, o si hubo problemas de hipertensión hay que darle seguimiento. Desgraciadamente, las pacientes se nos pierden durante el proceso de posparto, y esta es una oportunidad de oro para que el médico pueda orientarlas sobre cosas inmediatas que están ocurriendo y consejería de cosas que podrían ocurrir en la vida cotidiana y afectar para el resto de su vida”.