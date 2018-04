Las razones por las cuales el gobierno de Trump sigue perdiendo la lucha contra DACA

Esta administración va camino a un record en lo que se refiere a derrotas frente a las cortes federales. Los expertos explican por qué

La decisión del presidente Donald Trump de eliminar DACA sufrió de un problema similar a otras de sus decisiones: no estuvo bien pensada ni razonada desde el punto de vista legal.

La lectura de las decisiones judiciales y la opinión de expertos legales coinciden en que hay razones muy claras por las cuales Trump sigue perdiendo rounds en la pelea por implementar sus medidas en inmigración y otros temas.

Hasta ahora, los tribunales han asestado derrotas a sus intentos por eliminar DACA, castigar a las ciudades santuario e imponer una amplia veda de viajes a países de mayoría musulmana.

Aunque está última medida fue puesta en vigor por la Corte Suprema mientras se decide su legalidad, el gobierno de Trump hubo de modificar su orden inicial dos veces, para que al menos pasar los estándares legales más básicos.

También ha enfrentado derrotas en temas medio ambientales y de derechos reproductivos.

¿Qué está pasando con el gobierno de Trump y su incapacidad para avanzar medidas que cumplen la ley y los reglamentos del propio gobierno?

Los expertos tienen la palabra.

Las tendencias autoritarias de Trump

Expertos indican que la tendencia autoritaria del presidente tienen mucho que ver en esto.

“El presidente Trump piensa que tiene poderes imperiales y que puede decretar cosas”, dijo Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal, MALDEF.

Al menos tres jueces federales en sendas decisiones sobre este caso han estado de acuerdo con esta evaluación respecto a la cancelación de DACA.

El más reciente fallo, emitido este martes por el juez federal John Bates en Washington, abre la puerta a permitir nuevos casos de DACA, no sólo renovaciones, si el gobierno no justifica adecuadamente sus acciones dentro de 90 días.

En su fallo, Bates ofreció varios calificativos para la decisión gubernamental de cancelar DACA sin explicar adecuadamente por qué tomaban esa decisión: pobre, incongruente, arbitraria y caprichosa están entre los adjetivos usados por el juez para referirse a la suspensión del programa.

En Estados Unidos no se gobierna “por decreto”.

Sucede que en los Estados Unidos, un presidente puede tomar decisiones ejecutivas, pero tiene que justificarlas legalmente. Lo mismo si se busca anular una decisión anterior, hay que explicar por qué. No puede eliminarse a voluntad, explicó el profesor Bill Hing profesor de leyes de la Universidad de San Francisco.

“Este gobierno dispara sin apuntar, toman decisiones impulsivamente“, dijo Hing.

El experto dijo que muy pocas veces un presidente de Estados Unidos ha podido cambiar una orden ejecutiva previa del alcance que tiene DACA -que afecta a cientos de miles de personas- sin tener que explicarse en detalle y de manera convincente.

Un ejemplo ocurrió en los años setenta, cuando el entonces presidente Jimmy Carter dio refugio a estudiantes iraníes al explotar en ese país la revolución islámica. Pocos meses después, Carter canceló esa orden, cuando el gobierno islámico tomó la embajada de Estados Unidos y con ella, numerosos rehenes.

“La razón de cambiar esa orden estaba muy clara, y era una buena razón”, dijo Hing. “En el tema DACA, el gobierno de Trump dijo: queremos cambiarlo y ya, no hay buena razón. Eso no es así”.

En comparación, hay países donde un presidente puede gobernar por decreto y sus decisiones son esencialmente incontestables. No es así en los Estados Unidos.

“El pez muere por la boca”, es aplicable a este gobierno.

El procurador Jeff Sessions, un jurado enemigo de DACA y de cualquier reforma migratoria desde sus años como senador federal, ha dicho desde hace años que el ex presidente Barack Obama actuaba ilegalmente contra “leyes que no le gustaban”.

No obstante, esto es precisamente lo que los jueces han dicho que Trump hizo en el caso DACA: cancelar el programa sin justificación legal.

Por otra parte, los republicanos no se cansaron de alegar que Obama, al implementar DACA, estaba violando la ley y actuando en forma “tiránica”.

Sin embargo, hasta ahora, ninguna corte ha determinado que DACA sea ilegal. El propio gobierno de Trump decidió no cancelar el programa cuando tuvo la primera oportunidad de hacerlo, al eliminar otras medidas, entre ellas DAPA, que iba a beneficiar a los padres de ciudadanos y residentes.

Incompetencia en los altos cargos de Trump

Kevin Johnson, decano de leyes de la Universidad de California en Davis, dijo que el gobierno de Trump pudo modificar su memorando sobre la cancelación de DACA después que perdió otros dos casos anteriores.

“A mí me sorprende que no lo hicieran, como sí lo hicieron con la veda de viajes, que no buscaran una mejor razón para cancelar el programa y modificaran su orden”, dijo Johnson. “El se cree un buen negociador, quizá piensa que es mejor mantener el estatus quo, pero no es muy coherente lo ocurrido”.

Sin embargo, Tom Saenz, de MALDEF, ve una gran incompetencia en el gobierno de Trump.

“El problema es que no pueden encontrar gente competente para cubrir los altos cargos y si los tienen, no los escuchan”, dijo Saenz.

Esta incompetencia se revela además en el tiempo que toma a este gobierno encontrar la forma de activar medidas que han amenazado con aplicar. Esto sirve de beneficio para los inmigrantes, ya que no han logrado activar medidas como los cambios a la deportación expedita y el uso de “carga pública” para negar la residencia a personas que hayan usado beneficios públicos.

“Para mí que no han encontrado la manera de hacer esto”, dijo Saenz.