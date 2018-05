Alex Rodríguez ya le contestó a Jennifer López sobre “El anillo”

El expelotero colocó un mensaje en Twitter en el que responde a la pregunta que hace la cantante en su nuevo sencillo

Todo parece indicar que la indecisa es ella…

La cantante Jennifer López estrenó la noche del pasado jueves el tema en español “El anillo” durante los Premios Billboard Latin Music Awards.

Inmediatamente, llamó la atención la lírica del sencillo que parece ir dirigido a su actual pareja, el expelotero Alex Rodríguez.

“Me tratas como una princesa, me das lo que pido/ Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito / Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada /Te pongo un trece de diez cuando estamo’ en la cama”, reza parte de la lírica. Luego el coro insiste en cuestionar “¿Y el anillo pa’ cuando?”.

Pero es que Alex Rodríguez se pasa preguntándole eso a ella, supuestamente.

El pasado martes 24 de abril, ARod -como se le conoce- escribió en su Twitter que es ella la que no le ha dado respuesta.

“#ElAnillo pa cuando…well I keep asking her!“, escribió.

La bola parece estar en la cancha de la “Diva de El Bronx”.