El relato del héroe anónimo del terrible accidente de Vermont Knolls

Identificado sólo como "Mr. Castellon", el buen samaritano ayudó a salvar a varias personas el sábado

Un hombre ayudó a salvar las vidas de varios adultos y niños involucrados en un terrible accidente en el sur de Los Ángeles provocado probablemente por un conductor ebrio. Dos adultos y tres niños estaban dentro de una camioneta en llamas cerca de las calles Hoover y West 76th el sábado por la noche cuando los espectadores se unieron para ayudar.

“Al niño más cercano lo saqué primero. Estaba gritando, sentí su dolor, ¿sabes? Yo también estaba ardiendo, pero en este momento no me di cuenta”, dijo el hombre, que pidió ser identificado sólo como “Mr. Castellon”.

Él estaba en su restaurante en 76th Street y Hoover en South LA cuando escuchó una explosión. Sin pensarlo, agarró un extintor y corrió hacia las llamas. Uno de los cinturones de seguridad de los niños estaba atorado, y recordó que tenía un cuchillo en el bolsillo. Con él, cortó el cinturón de seguridad y apartó la cabeza del niño de las llamas y la sacó del vehículo. “Fue como una película: las llamas eran falsas, no pensaba en mis quemaduras, solo estaba pensando en cómo el niño me gritaba, oh, eso duele”, recuerda.

El héroe anónimo recuerda que él y otro buen samaritano sacaron a una mujer embarazada del asiento delantero antes de que el calor aumentara demasiado. El auto que golpeó la furgoneta también explotó y corrió hacia él. Él y otro transeúnte ayudaron a abrir la puerta y sacaron al conductor por las piernas. El conductor de ese auto ahora está bajo custodia, pues se cree que conducía borracho.

Las autoridades dicen que un niño, un bebé y un adulto que estaban en la camioneta murieron. Los dos sobrevivientes de la camioneta ahora están en estado crítico.