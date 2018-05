Aparece un muerto en el parking de Home Depot, pero la policía sabe que lo mataron en otro lugar

"De hecho, este lugar no tiene nada que ver con el crimen", dijo un policía

La policía de Upland cree que un hombre de 27 años hallado muerto por una herida de bala fuera de un Home Depot probablemente fue baleado en otro lugar y llevado hasta allí.

Las autoridades recibieron una llamada cerca de la 1:39 a.m. informando sobre una víctima de un tiroteo en el estacionamiento del Home Depot ubicado en 250 South Mountain Avenue, en cuyo estacionamiento encontraron los oficiales y el personal médico a la víctima, dijo el teniente del departamento de policía de Upland, Cliff Mathews.

Fue declarado muerto en la escena. Más tarde, los investigadores determinaron que el hombre recibió un disparo en un lugar cercano y no en el estacionamiento. “De hecho, este lugar no tiene nada que ver con el crimen”, dijo Mathews, quien no pudo dar la ubicación exacta del tiroteo, pero dijo que no estaba “muy lejos” de la escena.

La identificación de la víctima no fue revelada, con lo que aún se desconoce si era un residente de Upland.

Se pide a cualquier persona con información que llame al Departamento de Policía de Upland al 909-946-7624.