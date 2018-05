“Es estúpido”: ganadora Premio Nobel de Paz sobre Trump y su decisión sobre Irán

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2017 arremetió este martes contra el presidente Donald Trump en la antesala del anuncio de retirar a EEUU del acuerdo nuclear con Irán.

Beatrice Fihn, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), llevó a Twitter toda su frustración con la decisión del presidente.

“Veo a mucha gente inteligente haciendo argumentos elocuentes sobre por qué está mal violar el acuerdo con Irán y solo quiero agregar el mío”, tuiteó Fihn. “¡Esto es tan estupido! No puedo creer que el resto del mundo tenga que aguantar este tipo de cosas en este momento, como si no tuviéramos otros problemas en mente en este momento “.

THIS IS SO STUPID! I CAN’T BELIEVE THE REST WORLD HAS TO PUT UP WITH THIS STUFF RIGHT NOW, LIKE WE DON’T HAVE OTHER PROBLEMS ON OUR MIND AT THE MOMENT?

— Beatrice Fihn (@BeaFihn) May 8, 2018