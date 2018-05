BuenosDíasLA: Cómo manejar mis finanzas y las de mi familia

Recorrido busca conocer de cerca el drama del desamparo Integrantes de la organización PATH distribuyen ayuda y aseguran que la Medida H va viento en popa “Muchas gracias”, fue lo que Héctor Jiménez le dijo a un grupo de personas que esta semana se le acercó para entregarle un paquete con artículos de higiene y algunas botanas. Una charla corta pero amena para saber acerca de su situación sin abrumarlo acompañó el momento. “Yo trabajaba en la construcción haciendo mármol, cemento, todo eso… Luego bajó el trabajo, la economía y perdí todo”, dijo este hombre, quien desde hace más de tres años ha vivido en las calles del Este de Los Ángeles. Foto Aurelia Ventura

