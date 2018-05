Espectáculo nocturno en San Diego: olas que brillan con luz aguamarina

Una marea roja ha provocado el fenómeno, visto por última vez en 2013

Una marea roja ha dado lugar a un hermoso espectáculo estos días en San Diego: luz bioluminiscente en el océano.

La floración de algas está llena de fitoplancton brillante que se ilumina cuando los microorganismos caen por la superficie de las olas en la costa y cerca de ella.

“Con base en el análisis de una muestra de agua proporcionada por el coleccionista de Scripps Phil Zerofski, el agua contiene un gran número de dinoflagelados, especialmente Ceratium falcatiforme y Lingulodinium polyedra. Como L. polyedra (anteriormente Gonyaulax polyedra) es bien conocida por sus muestras bioluminiscentes, puede haber algún espectáculo esta noche”, dijo Latz en un correo electrónico.

“Estamos recibiendo informes de que la bioluminiscencia va de La Jolla a Encinitas, pero no sabemos cuán grande es la marea roja”, dijo Latz al San Diego Union-Tribune el martes por la tarde. “La última vez que tuvimos una fue en septiembre de 2013, y la última grande fue en octubre de 2011. No podemos predecir cuándo ocurrirán estas cosas, no sabemos cuánto tiempo durarán, cuándo estarán aquí y realmente no entendemos la dinámica”.

El fenómeno fue pronosticado por primera vez el lunes por Michael Latz, un experto en bioluminiscencia internacionalmente conocido en Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California en San Diego.

El Birch Aquarium de Scripps tiene una pantalla llamada “Infinity Cube” que explica el fenómeno.