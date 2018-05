Cachorro de tigre en caso de contrabando fronterizo encuentra hogar en santuario alpino

El animal había sido adquirido ilegalmente por $300 por un joven de 18 años el pasado agosto

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EEUU ha decidido enviar a Moka, que significa “casualidad” en hindi, al santuario de liones, tigres y osos de Alpine, según el San Diego Safari Park, centro que brindó atención médica y refugio al cachorro tras ser rescatado el 23 de agosto en el puerto de entrada de Otay Mesa, en la frontera entre California y México.

Los oficiales encontraron al cachorro en el lado del pasajero delantero del Chevy Camaro conducido por Luis Eudoro Valencia, un joven de 18 años de Perris. El animal, que contaba solo con unas pocas semanas de vida, fue entonces transportado por los funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre al San Diego Safari Park.

Según la denuncia, Valencia dijo a las autoridades que compró el cachorro por $300 dólares a alguien que “caminaba con un tigre de tamaño completo con correa” en Tijuana y tenía la intención de quedarse con el animal como mascota. Sin embargo, más tarde, los investigadores encontraron mensajes de texto que muestran que el chico hizo arreglos para comprar el cachorro.

Al final, él se declaró culpable de conspiración para importar ilegalmente tigres y fue sentenciado a seis meses de prisión en febrero. El pasajero, Eriberto Paniagua de 21 años de edad, también de Perris, se declaró asimismo culpable de conspiración y fue condenado a seis meses de prisión en marzo.

“Hemos estado cuidando al cachorro de tigre rescatado, Moka, durante el proceso de prueba sobre el incidente del contrabando”, dijo el zoológico de San Diego en una publicación de Facebook. “Ahora que la prueba terminó, U.S. Fish and Wildlife ha decidido que su cuidado a largo plazo será en el santuario local de los leones, tigres y psos”.

El parque también lanzó un video que decía que un tigre de Sumatra llamado Rakan, “amigo” en malayo, ha estado ayudando al pequeño Moka a desarrollar sus habilidades con los otros tigres. Traído del Smithsonian’s National Zoo en Washington DC tras ser rechazado por su madre, Rakan “también necesitaba un amigo”, según el centro.

Moka tuvo que someterse a una cirugía de emergencia por un problema intestinal, dijeron funcionarios del parque, pero pronto se recuperó con la ayuda de Rakan. Este último es un candidato para un programa de conservación del tigre de Sumatra, al cual no aspira Moka debido a problemas médicos y a ser un híbrido de múltiples especies de tigres.

Eso sí, lamentablemente la amistad entre ambos animales no durará. “Moka y Rakan son amigos, pero eso es sólo porque aún son jóvenes”, dijo el zoológico. “Conforme crecen, los tigres se vuelven solitarios y eventualmente se separarán. Debido a que Moka no es un candidato para programas de reproducción, su mejor hogar es un santuario no reproductivo “.

En referencia al hashtag con el que se ha buscado hogar para el animal, el zoológico dijo: “a todos nos ha encantado #RescueCub y seguramente lo echaremos de menos, pero estamos muy contentos de que ahora tenga un hogar para siempre“.