Más restricciones a legalización de jóvenes migrantes que sufren abusos

Abogados reportan más rechazos en casos de visa de "Inmigrante Especial" o SIJS, especialmente, a jóvenes entre 18 y 21 años, parte de una serie de medidas que disminuyen las protecciones legales para jóvenes migrantes.

El gobierno de Donald Trump está poniendo cada vez más restricciones al otorgamiento de un beneficio migratorio que ha ayudado a proteger a miles de jóvenes víctimas de abuso y abandono.

El SIJS (Special Immigrant Juvenile Status), es una forma de obtener residencia legal para jóvenes migrantes abandonados por al menos uno de sus padres, si se comprueba que es contra sus intereses el regreso al país de origen.

Abogados en Nueva York y California (donde, junto con Texas, viven la mayor cantidad de jóvenes migrantes que solicita SIJS), están reportando un aumento en el número de casos rechazados, particularmente entre jóvenes mayores de 18 años y menores de 21.

En general, el otorgamiento de SIJS se ha reducido durante el actual gobierno. Un 78% de los que pedían el beneficio eran aprobados en 2016, cuando Barack Obama aún era presidente. En 2017, después de instaurado el presidente Donald Trump, el gobierno aprobó apenas el 54% de los solicitantes, según cifras del propio Departamento de Seguridad Nacional reportadas recientemente por The Marshall Project.

El cambio en los requisitos para estos casos constituyen una de múltiples maneras en las cuales el gobierno de Donald Trump ha “disminuido las protecciones legales para menores edad”, dijo este miércoles un nuevo reporte de KIND (Kids in Need of Defense).

El reporte indica que, desde sus inicios, el gobierno de Trump ha buscado cambiar las reglas del juego para limitar protecciones a los migrantes más vulnerables: niños refugiados y niños solos.

“Estas protecciones se lograron tras 15 años de diálogo bipartidista en colaboración con el Congreso para ayudar al bienestar infantil”, reza el reporte.

En la mira: los mayores de 18 años

SIJS existe en su definición actual gracias a la Ley de reautorización de Protección de Victimas del Crimen de 2008 y es un beneficio que ha sido muy utilizado para proteger a jóvenes que, aparte del abandono familiar, que también escapan de la violencia pandilleril en Centroamérica

En los últimos tres meses, la abogada Ala Amoachi, del bufete Amoachi and Johnson en Nueva York, ha recibido múltiples rechazos de casos que antes eran normalmente aceptados.

“Desde febrero de 2018 comenzaron a negar, en general, a todos los jóvenes que recibieron órdenes de tutela después de los 18 años de edad”, dijo Amoachi. “Tengo aproximadamente 15 de estos rechazos hasta la fecha”.

Mientras en meses anteriores abogados reportaron recibir avisos de revocación de casos SIJS ya aprobados -por razones variadas- no fue hasta febrero de este año que comenzó a verse el rechazo cada vez más común de SIJS a los mayores de 18 años.

Rachel Prandini, abogada del proyecto juvenil del Immigrant Legal Resource Center dijo que el rechazo de casos de jóvenes mayores de 18 años ya está comenzando a verse en California y Texas con más frecuencia, luego de la serie de incidentes en Nueva York.

“Parte del problema es que el cambio de política no fue promovido o publicitado por USCIS”, dijo Prandini. “Solo en las últimas tres semanas aquí en California he sabido de un rechazo y de varias intenciones de rechazar (intent to deny). Creemos que esto es apenas el comienzo”.

Expertos legales planean demandar al gobierno de Donald Trump atacando esta interpretación de la ley, en la que el gobierno dice que los jóvenes mayores de 18 años no califican porque las cortes estatales juveniles que hacen la decisión inicial de custodia del menor, “no tienen jurisdicción sobre mayores de 18 años”.

No obstante, según la ley federal SIJS está disponible hasta los 21 años y tanto en Nueva York como en California, la ley estatal considera a los mayores de 18 y menores de 21 como menores para casos de tutela legal que permiten calificar para SIJS.

Entretanto, la experta cree que los rechazos van a seguir aumentando.

“Anticipamos un rechazo masivo de SIJS para mayores de 18 años”, dijo Rachel Prandini. “Al menos mientras los llevamos a la corte”.

Los cambios en la aplicación de SIJS fueron precedidos por retórica proveniente de la Casa Blanca, en la que se ha hablado de “defectos” en la ley que ofrece protección a menores no acompañados y que, específicamente, se ha enfocado en SIJS como un tipo de protección de la que “se abusa”.

Esto, al menos fue lo que dijo la Casa Blanca en octubre pasado, cuando anunció sus “Principios Migratorios” y se propuso a que sea más estricto calificar, añadiendo que “la actual definición legal se abusa y proporciona otra vía para la entrada ilícita”.