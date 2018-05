Laura G explota en show de TV Azteca en vivo por fea humillación

Arremetió contra la producción y sus compañeros

La polémica Laura G, exconductora de “Sabadazo”, inició hace solo unas semanas un nuevo proyecto en TV Azteca con el programa “Todo un show”, pero su carácter irascible volvió a aparecer en vivo y a todo color frente a las cámaras.

Resulta que la presentadora regiomontana explotó en pleno show contra la producción y sus compañeros porque perdió un reto, que consistía en tomarse un par de fotos en un féretro en un cementerio a media noche.

“No lo voy a hacer, no hay forma y te voy a decir por qué: Jenni Rivera antes de morir hizo una sesión de fotos justo – en un ataúd -; Los Recoditos lo hicieron y también fue lo mismo y platicando con ellos me dijeron cómo su vida cambió después de haberse metido ahí y no sé si esté bien o mal y si me va a regañar la producción, pero hay una maldición que si las personas que juegan adentro de un ataúd, la muerte los persigue y yo decido no cumplir el reto”, explicó.

Al no cumplir el reto al que se comprometió, Laura G debía someterse a un castigo y ahí la situación se salió de control.

Así reaccionó @LAURAGII en #TodoUnShowMX tras ser sometida a un reto que no quería hacer. ¿Qué hubieras hecho tú? Mira aquí el video completo:https://t.co/BT1yG9LaAC pic.twitter.com/co4o7Zl8Ys — Todo Un Show Camino a la Fama (@TodoUnShowMX) May 15, 2018

“Les voy a decir una cosa y me parece super triste, si yo tengo mis razones para no cumplir el reto… mi abuelito está enterrado en un cementerio, hay familiares míos enterrados en un cementerio, como tuyos (refiriéndose al público). Tengo mis razones para decir: ‘No quiero atraer a la muerte’, tengo una bebé de 10 meses, una vida maravillosa, una familia que amo, sé que muchos juegan con eso, yo y mi familia nunca jugamos con eso, díganme ustedes ¿lo harían o no lo harían? Y no entiendo por qué me quieren castigar por no cumplir un reto que no quiero cumplir por mis creencias”, dijo al borde del llanto.

“Esto ya se volvió otra cosa, ya es algo personal, porque debo cumplir algo que no quiero, una cosa es que…mándenme como Roger a reportear y con muchísimo gusto, no estoy de acuerdo, nada más sepan, en serio no estoy contenta; no me voy a tirar, yo se que los compromisos se cumplen, pero (con lágrimas en los ojos), ya lo voy a hacer, ya…”, agregó.

Que valiente @LAURAGII no lo hiciste en el panteón pero ya el aceptar y aguantar a los ratones es mucho felicidades@TodoUnShowMX @anetteoficial @rogergzz #TodoUnShowMX pic.twitter.com/2HdY3zbrBX — Oscar Israel G Gtz (@_israel75) May 15, 2018

Al final Laura aceptó sentarse en una alberca inflable infantil, en la que le arrojaron roedores, por lo que terminó entre lágrimas.