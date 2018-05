Maluma no piensa en casarse o tener hijos; qué pensará Natalia Barulich, su novia

El cantante también habló del amor y su respuesta fue muy escueta. Muchos dudan sobre la vigencia de su romance con Natalia Barulich

Foto: Photo by Gustavo Caballero/Getty Images for Billboard / Getty Images

Al mismo tiempo que iba acumulando popularidad en la industria musical, el interés por la vida personal del colombiano Maluma comenzó a crecer exponencialmente, en concreto todo lo referente a su estado civil. Tras varios meses de rumores, el reguetonero confirmaba su relación con Natalia Barulich a través de una bonita fotografía en su cuenta de Instagram que acompañaba del título: “Tú me haces sonreír“.

La guapa modelo ya ha acudido a varios de los conciertos de su chico sin tratar de pasar desapercibida entre bambalinas y en un par de ellos incluso se besaron apasionadamente frente al público, pero eso no quiere decir que él esté preparado para sentar cabeza.

“Ahora soy feliz. Estoy viviendo mi vida, eso es lo importante“, asegura evasivo el cantante cuando le pregunta si hay alguna mujer especial que ocupe su corazón. “Soy demasiado joven para pensar en casarme o tener hijos. Estoy muy concentrado: mi familia y mi carrera son lo más importante en la actualidad“.

La respuesta genérica del artista a esa cuestión supone una forma muy inteligente de no desilusionar a todos esos fans que han caído rendidos ante su carisma y evidente atractivo físico. Al intérprete no se le escapa que gran parte de quienes asisten a sus conciertos lo hacen con la esperanza de que les elija para subirles al escenario y cantarles casi al oído uno de sus temas, como acostumbra a hacer en cada espectáculo.

Esa tradición no hace más que enloquecer a su base de admiradores y él lo sabe bien: “No voy a mentir: me encanta, jo**r“, reconoce a la revista Haute Living acerca de su reputación de rompecorazones. “Tengo que ser honesto y realista, me encanta. Sería muy mala señal que sucediera justo lo contrario. Es maravilloso que venga a Estados Unidos y en mis conciertos vea a personas de distintos países. Soy muy consciente de todo ese amor y me siento muy, muy afortunado porque creo que he nacido para esta carrera”, ha aseverado.