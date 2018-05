¿Chiquis Rivera tiene video porno como ‘La diva de la banda’?

La cantante confesó si se ha grabado teniendo relaciones sexuales

Chiquis Rivera es una mujer empoderada, libre y honesta. Con el buen sentido del humor que caracteriza a la estrella del reality show “The Riveras“, contestó varias preguntas candentes que le hicieron en el programa “Buenos días familia” de Estrella TV.

“¿Alguna vez te has grabado teniendo relaciones sexuales?”, fue la pregunta que Rivera sacó al azar.

La pregunta le dio calor a la hija de Jenni Rivera y una vez se dio un poco de aire dijo, “yo no me grabé, no más con eso digo, yo no”, dejando entrever que existe un video porno de ella.

El conductor de la emisión Yul Bürkle, se escucha decir, “ahhhh te grabaron“.