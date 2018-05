Jugador del Santos Laguna disputará la final con una parálisis facial

El volante mexicano aún no recupera la movilidad de la cara al 100 por ciento, pero está listo para enfrentar al Toluca

Una baja de defensas y haber tenido varicela de niño fue una combinación fatídica para Diego de Buen, el volante del Santos Laguna que enfrenta una parálisis facial, pero que no le ha impedido ponerse en pie y pelear por tener minutos en la Final del Clausura 2018.

“Previo al partido contra Querétaro (Jornada 14) comencé a sentir un dolor atrás de la oreja, no muy agudo, que no me impedía seguir mi vida normal, después, cuando jugamos ese encuentro, en el vestidor sentí que la cara se me estaba durmiendo y que la boca se me iba chueca”, reveló a Grupo REFORMA.

“Fue cuando empezamos a detectar esto, me inyectaron, no tuve problemas para jugar ante Gallos al que le ganamos 3-0, estuve los 90 minutos en la cancha y al día siguiente fue cuando se me presentó la parálisis”.

El volante de los Guerreros tuvo que parar poco más de una semana, debido a que le dio fiebre y le comenzaron a salir algunas erupciones cerca de la boca.

“El herpes zóster es el virus de la varicela que se queda recesivo en tu cuerpo y que se vuelve a activar cuando se conjugan varios factores, entre ellos la baja de defensas”, detalló.

Fueron días complicados para el jugador surgido de la cantera de los Pumas, pero en cuanto el virus fue abandonando su cuerpo, también se puso en pie, y para las Semifinales ya fue considerado en la banca, para ir sumando minutos.

El rostro de Diego todavía tiene las huellas de este padecimiento, pues aunque con terapias poco a poco ha ido recuperado la movilidad en la parte derecha de su cara, todavía no está al 100 por ciento.

⚽️🎯 👟 @adidasmx A post shared by Diego de Buen Juárez (@diegodbuen) on Mar 26, 2018 at 8:22pm PDT

“Todavía no me he podido recuperar, pero las ganas de estar en una Final me han hecho entrenar y jugar, sobreponiéndome a este problema”, comentó.

“No me quiero perder por nada del mundo esta Final, espero que el domingo podamos festejar. No hay ningún problema para mi desempeño en la cancha, la única molestia es que no puedo movilizar el lado derecho de la cara, en un principio sí tenía problemas con el ojo, pues al no poder parpadear se me irritaba el ojo, de hecho todavía no puedo parpadear bien, por eso todavía uso el parche para poder cerrarlo”.

“Nadie se quiere perder estos momentos, estoy muy contento por estar viviendo esta experiencia, el momento que vivimos, esperando que mi recuperación sea pronto”.