La nueva playera del Barcelona apareció ¡En el cielo!

Apoyando con un 'drone', la directiva del Barcelona presentó a la sociedad el jersey para la siguiente temporada

El FC Barcelona ha presentado este sábado en sociedad la nueva camiseta de la temporada que viene, que contará con diez franjas en homenaje a los diez distritos de la Ciudad Condal, y la estrenará este domingo en el último partido de la Liga, en el Camp Nou frente a la Real Sociedad (2:45 pm ET / 1:45 pm Centro / 11:45 am PT).

El acto ha reunido a los medios de comunicación en la piscina olímpica de Montjuïc, un espacio icónico de los Juegos de Barcelona, y a él han acudido el presidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, así como la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.

La nueva playera azulgrana recupera nuevamente las rayas verticales de lado a lado de la camiseta, en lugar de la actual, cuyas líneas estrechas quedaban concentradas en el centro, aunque en la nueva equipación la características es que tendrá diez franjas.

El brasileño Philip Coutinho ha sido uno de los modelos que se ha enfundado la nueva camiseta, que ha sido presentada en un acto en el que ha cobrado su importancia la pelota, la piscina, los saltos desde el trampolín y una actuación de representantes de la natación sincronizada, entre ellas Sara Gijón, bronce en el mundial de Shangai en el 2011.

La camiseta ha aparecido elevada por un ‘drone’ desde el fondo de la instalación, con la ciudad de Barcelona al fondo, mientras se sincronizaba un salto por parte de Adrià García, tras veces campeón de España de la especialidad, desde una plataforma de diez metros.

Tras esta puesta en escena, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dijo: “Desde el punto de vista emocional, el Barça debe mucho a la ciudad, y a lo largo de la historia la relación con la ciudad ha sido siempre espléndida. Hemos hecho una camiseta homenajeando a la ciudad, con franjas por cada distrito”.

“La relación Barça y Barcelona con esta camiseta será un éxito. Además, llevamos 20 años de relación con Nike, duradera y con muchos éxitos. Esto seguirá siendo aún más grande. Con esta camiseta que estrenamos mañana también despediremos a Andrés Iniesta, el jugador que simboliza los valores del fútbol y los que tiene la entidad, y que pretende promover”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, señaló: “Es motivo de orgullo que el Barcelona quiere estrechar aún más el vínculo con la ciudad, con esta camiseta simbólica con los diez distritos. Esto es importante y emocionante. Hoy los barceloneses se siente honrados y contentos de que el Barça llevará en el corazón a la ciudad allá donde vaya”.

“Con el Barça la ciudad comparte muchas cosas, además de un estadio que ahora renovaremos. Comparte orgullo por los logros deportivos que consigue un equipo campeón. El Barcelona contribuye a que la ciudad sea internacional, cosmopolita, conocida y amada por todo el mundo. Compartimos valores de ser una ciudad y un equipo comprometidos con los derechos humanos, con la paz y con la gente, que es lo importe”, ha concluido la alcaldesa.