Jada Pinkett Smith se une a Shakira con su problema de alopecia

La esposa de Will Smith aprendió a camuflar sus problemas capilares

A principios de año Jada Pinkett Smith presentó su nueva y favorecedora imagen a través de sus redes sociales: la actriz había decidido deshacerse de su media melena apostando por un favorecedor corte con los laterales rapados y un flequillo XXL.

El estilo de la esposa de Will Smith también ha experimentado unos cuantos cambios, en concreto nuevos accesorios que responden al mismo motivo que su peinado: camuflar sus problemas capilares.

“Mucha gente me ha estado preguntando por qué llevo tantos turbantes. Bueno, no he hablado mucho del tema. No me resulta sencillo, pero voy a hacerlo“, ha explicado Jada a través de su nueva serie de charlas para Facebook, titulada ‘Red Table Talk‘. “Tengo problemas de pérdida de pelo. Cuando empezó a suceder, estaba aterrorizada. Un día estaba en la ducha y me quedé con unos cuantos mechones en la mano, y entré en pánico: ‘Dios mío, ¿me estoy quedando calva?‘. Fue una de las pocas ocasiones en mi vida en las que me eché a temblar de miedo. Por eso me corté el pelo, y por eso sigo haciéndolo“.

En el pasado la estrella ha lucido su cabellera de muchas formas diferentes: afro, en tencitas, a lo garçon… y en distintos colores, de ahí que ahora le resulte tan duro verse limitada.

“Mi pelo es muy importante para mí. Cuidarlo ha formado parte de mi ritual de belleza desde siempre, al igual que decidir si quería tener pelo o no. Y de pronto un día me di cuenta de que a lo mejor eso ya no iba a depender de mí“.

Pese a la angustia que le pueda causar la perspectiva de que su alopecia continúe empeorando, en especial debido al escrutinio que sufre su imagen pública debido a su carrera, Jada intenta no darle más importancia de la justa y necesaria.

“Intento verlo desde una perspectiva espiritual, pensando que hay un poder superior que quita muchas cosas a mucha gente. Hay personas ahí fuera que padecen cáncer, o que tienen hijos enfermos. He visto cómo ese poder superior les arrebata distintas cosas cada día. Afrontar mi problema desde esa perspectiva me ha ayudado“.

Hace algunos meses surgió la nota de que Shakira también estaba padeciendo el mismo mal que la actriz. Se dice que una de las razones por las cuales la colombiana empezó a presentar este problema fue el estrés por el problema en sus cuerdas vocales. Las cuales la llevaron a retrasar su gira El Dorado World Tour.

Medios españoles relatan que Shakira ha acudido a una clínica en Barcelona para iniciar un tratamiento con el que disimular la pérdida de cabello, la cual sería una micropigmentación capilar. Se dice que el procedimiento en sí solamente tiene resultados estéticos y no necesariamente soluciona la escasez de cabello. El tratamiento en sí consiste en colorear el cuero cabelludo para imitar el folículo del pelo. Según reveló el portal de La Vanguardia, la cantante ya asistió una sesión, y el tratamiento exige dos.

A través de su cuenta de Instagram se puede ver cómo su melena se ve un poco más larga y rizada, sin embargo muchos aseguran que el cambio es tan rádical que lo más seguro es que esté utilizando extensiones.