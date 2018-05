Adolescente que vivía en la calle consigue beca para ir Harvard

Harvar es una de las universidades de más difícil acceso

Richard “Tre” Jenkins siempre fue un ratón de biblioteca. Era un rasgo por el que solía recibir insultos y era víctima de abuso escolar. Los acosadores lo llamaban irónicamente “Harvard”.

Poco imaginaban que no era nada malo ese “insulto”:

Resulta que, en realidad, Richard ahora sí está vinculado a Harvard y obtuvo una beca completa para la prestigiosa universidad.

Pero la vida no siempre ha sido un cuento de hadas para Richard, que vivió en la calle durante un tiempo en su infancia. Jenkins recordó sentirse avergonzado por sus circunstancias.

“En el sexto grado, una vez estaba caminando de la escuela con mi amigo, y él me preguntaba dónde vivía porque su casa estaba a la vuelta de la esquina de donde estábamos. El refugio parecía una gran casa, podría haber sido una mansión. Entonces le dije: ‘Sí, esa es mi casa’ porque me avergonzaba decir que vivía en un refugio ‘, le dijo Richard a WHYY-TV.

El adolescente se esforzó mucho y trabajó duro en la escuela, incluso cuando tuvo que lidiar con migrañas que a menudo lo dejaban hospitalizado durante semanas.

“Mis migrañas comenzaron en el octavo grado debido a todo el estrés con el que estaba lidiando en ese momento. Hubo mucha presión para ingresar a la escuela secundaria y tener éxito. Y luego mi padre tuvo un ataque al corazón. En el verano del octavo grado se puso realmente mal “, dijo. “Fui hospitalizado; me pusieron todos los medicamentos que tenían. Pero eventualmente pude luchar y terminar mi trabajo, porque a fin de cuentas, eso era lo más importante para mí “.

Por su ética de trabajo y todo su esfuerzo fue seleccionado como mejor alumno para la graduación de su escuela. El adolescente asiste a Girard College, un internado en el norte de Filadelfia que es una escuela preparatoria para becas completas para estudiantes desfavorecidos.

Sin embargo, cuando se trataba de postular a Harvard, resulta que el joven casi decide no intentarlo, reveló al Philadelphia Inquirer.

“Hay muchos lugares que no creí posibles, incluido Harvard”, admitió. “No lo sé; Creo que solo pensé: ‘Soy negro. Y no soy tan inteligente “.

Resulta que Richard es más que listo y recibió buenas noticias durante un viaje escolar en París.

“Estábamos en París para un viaje educativo de vacaciones de primavera”, le dijo a WHYY. “Miré mi computadora para ver cómo iba mi solicitud en todas las escuelas de Ivy League a las que me postulé. Revisé a Penn; Me dieron lista de espera. Revisé Yale y me negaron. Ahí es cuando pensé que Harvard me iba a negar también’. Y luego comprobé que Harvard enviaba un enlace a un video que dice: ‘Bienvenido a la Clase de 2022”.

Richard estudiará ciencias de la computación, con la esperanza de crear un “Siri más intuitivo”.