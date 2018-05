Guiliani recibe “baldado de agua fría” en su cumpleaños

Giuliani fue abucheado en su cumpleaños 74 en el estadio de los Yankees

No fue un día como cualquier otro para el ex alcalde de Nueva York y nuevo miembro del equipo legal del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani.

Sin importar que fuera el cumpleaños número 74 del ex alcalde de la Gran Manzana, Giuliani fue abucheado en voz alta este lunes “Día de los Caídos” en el estadio de los Yankees.

Después de que el presentador del estadio de los Yankees dijo que el abogado del presidente Trump estaba en las gradas y le deseó un feliz cumpleaños, la multitud estalló en abucheos.

Los miembros de los medios rápidamente publicaron en Twitter lo sucedido.

Rudy Giuliani was booed at Yankee Stadium on his birthday. https://t.co/p7uAHu4E9I

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) May 28, 2018

Giuliani se unió al equipo legal de Trump el mes pasado, encargado de lidiar con la investigación del fiscal special Robert Mueller sobre las relaciones de la campaña de Trump con Rusia.

Desde su llegada al equipo legal de Trump, Giuliani ha hecho un gran esfuerzo para desacreditar la investigación del fiscal Robert Mueller, al tiempo que sostiene que Trump estaría dispuesto a una entrevista informal con el fiscal especial-

Sin embargo este domingo, Giuliani afirmó que toda la “base” de la investigación sobre la intromisión electoral de Rusia era “ilegítima”.