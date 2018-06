Aylín Mujica se une a ‘Buenos días familia’

La villana de las telenovelas ahora será conductora del matutino de Estrella TV

Aylín Mujica se una oficialmente al programa de Estrella TV, “Buenos días familia“. La actriz y conductora compartirá las responsabilidades de conducción con Yul Burkle, María Elena Anaya, Luz Estrada y Said García.

“Me encanta la conducción y me llena mucho. Soy una persona completamente matutina y estar en un programa en la mañana llegando a las casas de la gente a través de la pantalla y que te saluden en la calle y que todos los días la gente se levante contigo, siendo yo misma, es lo que más me gusta hacer y que mejor que Buenos Días Familia. El día que vine sentí como una vibra maravillosa y me sentí tan en casa que dije, yo creo que de aquí soy”, comentó Mujica.

Mujica había estado como presentadora invitada del matutino durante las últimas dos semanas en donde fue parte de entrevistas que se volvieron virales con estrellas como Chiquis Rivera, Mayeli Alonso (la ex de Lupillo Rivera) y recientemente con Claudia Galván (la ex de Lorenzo Méndez).

Mujica, mejor conocida por sus grandes interpretaciones de algunas de las villanas más recordadas en telenovelas populares como “Corazón Valiente”, “Los Miserables”, “Aurora” y “Sin Senos No Hay Paraíso”, por mencionar sólo algunas de sus intervenciones en su larga y fructífera carrera por la pantalla chica, ya prepara su mudanza permanente a la ciudad de Los Angeles, donde se graba diariamente el programa.

“Buenos días familia” tiene una duración de dos horas y se transmite todas las mañana de lunes a viernes 8am/7c por Estrella TV.