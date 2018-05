Video: Esposa de Lupillo Rivera, Mayeli, se confiesa sobre su divorcio

La ex estrella de "Rica Famosa Latina" habla abiertamente sobre si hubo infidelidad de su parte

Mayeli Rivera y Lupillo Rivera confirmaron la ruptura de su matrimonio tras 12 años juntos. La pareja no ha revelado las razones por la cual se divorcian y se ha especulado que hubo una infidelidad de parte de la ex estrella de “Rica Famosa Latina“.

En una entrevista con el programa matutino “Buenos Días Familia” de Estrella TV, Mayeli se confesó sobre el proceso que invade su vida actualmente.

“Si nos estamos divorciando, bueno todavía no porque yo no he recibido los papeles de divorcio pero supe que [Lupillo] interpuso una demanda. Ya habíamos quedado en eso, fue un acuerdo mutuo“, reveló la creadora del maquillaje Drama Queen.

Mayeli volvió a reiterar que no hubo una puesta de cuernos de su parte hacia el hermano de Jenni Rivera.

“No fue por infidelidad, no hay ninguna tercera persona involucrada de mi parte. Un matrimonio de 15 años no se destruye ni por terceros ni en quince días“, explicó.

Ya que hay dos niños de por medio que también sufren la separación de sus padres, Mayeli ha querido manejar la situación con mucha cautela.

“Yo he hablado mucho con los niños. Mi niña es la que está más triste y que me preocupa mucho más es por eso que quiero llevar las cosas muy en paz“, agregó.

La relación entre la pareja parece ser nula al momento y no hay interacción entre ambos.

“Si no pudimos tener comunicación en un matrimonio tu crees que ahorita que estamos separados, pues no“, anotó.

El rompimiento de su matrimonio es un tema doloroso para Mayeli, pero confesó que nunca dejará de querer a Lupillo.

“Si me duele pero yo me siento muy tranquila y estoy bien. Yo nunca voy a dejar de quererlo. Para mi siempre va a ser una persona muy especial, es el padre de mis hijos, es un padre extraordinario, es un ser humano con mucho amor en su corazón. A lo mejor el amor de parte de el tal vez terminó, pero yo siempre lo voy a querer“, concluyó.

