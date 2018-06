Alerta: Visa cae en toda Europa, ¿podría pasar eso en Estados Unidos?

El fallo en el sistema solo afecta a Visa, los networks de Mastercard y American Express funcionan bien

Ha sido un viernes negro para el sistema de pagos de las tarjetas Visa, de crédito y de débito y de ámbito mundial, ya que ha caído en todo el continente europeo. Hecho que ha afectado a nivel mundial.

El servicio de la compañía, de origen estadounidense, ha sufrido un fallo en el sistema que ha provocado la interrupción de su servicio, lo que ha resultado en problemas de pagos. La empresa ha anunciado que está investigando las causas.

Los motivos de la caída del sistema no están claros, pero desde Twitter la propia policía, compañías de seguridad intentan tranquilizar a los clientes.

“Tranquilo, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo. #Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas”, ha escrito la Guardia Civil.

Visa es, con MasterCard, la red de pagos con tarjetas más importante del mundo, con cientos de millones de personas y empresas que usan sus servicios.

Una de las cuentas de Twitter oficiales de Visa, @VisaNewsEurope, ha escrito:”Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio que impide que se procesen algunas transacciones de Visa en Europa. Estamos investigando las causas y trabajando lo más rápido posible para resolver la situación. Le mantendremos informado”.

Sobre la posibilidad de que suceda un fallo de estas características en Estados Unidos, o si esto afectará a las transacciones realizadas, por suerte, no parece que sea el caso.