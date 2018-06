Estudiantes ejercen su voto por primera vez en Norwalk

Muchos de ellos se registraron hace meses cuando eran menores de edad

Un día antes de las elecciones primarias, unos 200 estudiantes registrados para votar en California se dieron cita en la oficina central del registro, en la ciudad de Norwalk, para ejercer su voto por primera vez.

Steve Cayetano, de 18 años, dijo que cuando recibió la invitación por parte de su escuela, Nava Preparatory College al sur de Los Ángeles, no dudó en aceptar. Señaló que durante el fin de semana tuvo tiempo de revisar la información de los candidatos y las proposiciones en la boleta.

“Yo siento que es importante (votar) porque debemos saber quiénes son los mejores candidatos que van a hacer cambios en mi comunidad”, recalcó el estudiante del grado 12, quien se registró para votar hace unos siete meses.

Cayetano dijo que el pasado mes de marzo participó en la protesta “March for Our Lives”, la cual abogó por un mayor control de armas, sin embargo, aceptó que marchar no es suficiente y el próximo paso es el voto.

“Es muy importante traer a los jóvenes a votar porque nos da una oportunidad de participar y nos da más tiempo para votar ahora en lugar cuando esta todo lleno [el 5 de junio]”, dijo Cayetano.

‘Estoy representando a toda mi familia’

Su compañero Charlie Martínez, de 18 años, dijo que estaba contento de participar por primera vez. “Estoy representando a toda mi familia”, dijo el joven de raíces centroamericanas, y quien hasta el momento es el único votante en su familia.

Agregó que por medio de sus maestros aprendió un poco más acerca de los candidatos y las propuestas.

“Se me hizo fácil votar… Yo estoy interesado en los temas que involucran al medio ambiente”, dijo Martínez. “Nuestro voto ayuda a hacer el cambio”.

El evento que se realizó por primera vez fue organizado por la alianza YVote en colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la oficina de registro.

“Desde antes nosotros fuimos a las escuelas y registramos a estudiantes para votar y ahora sacamos a algunos que ya están registrados”, dijo Steven Carmona, organizador con YVote. “Queremos demostrarles el poder del voto”.

Estadísticas de YVote muestran que en California hay alrededor de cuatro millones de votantes jóvenes y 7 de cada 10 millennials son de origen afroamericano, latino o asiático. También se demostró que cuando un joven vota por dos elecciones consecutivas es más probable que se vuelva un votante constante de por vida.

“Las voces de nuestros jóvenes se escuchan no nada más en la comunidad y en nuestras escuelas pero también como votantes”, dijo la presidenta de la mesa directiva de LAUSD, Mónica García. “Ustedes van a hacer la generación donde se va a ver la mayoría de personas inmigrantes, latinos, afroamericanos, trabajadores como la mayoría de los votantes”.

El evento contó con la participación de tres secundarias; Nava Preparatory College del sur de Los Ángeles, Méndez High School de Boyle Heights y South East High School de South Gate.

Brenda Durán, portavoz de la oficina de registro de Norwalk, dijo que entre las preguntas más comunes que los jóvenes tuvieron fue saber qué había en la boleta y cómo les afecta personalmente el votar.

“Los jóvenes están entusiasmados de votar y les importa lo que esta pasando en su comunidad”, dijo Durán.

La portavoz aseveró que aquellos que no tuvieron tiempo para registrarse previamente para votar pueden llegar a la oficina de Norwalk—localizada en el 12400 Imperial Hwy—este martes 5 de junio y tras verificar su información pueden ejercer su voto en el mismo momento.

Para saber más información visita www.lavote.net