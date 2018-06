Leyendas del fútbol de EEUU piden apoyo en L.A. para México en la Copa del Mundo

Ya que EEUU no se ha clasificado, Alexi Lalas, Dwayne De Rosario y Luis Hernández apoyan a México

Tres leyendas retiradas del fútbol, ​​Alexi Lalas, Dwayne De Rosario y Luis Hernández, también conocido como “El Matador”, se unieron para apoyar al equipo de México en la próxima Copa Mundial en Rusia.

Eso sí, a Lalas le duele que Estados Unidos no haya logrado el corte: “Quiero ser muy claro. Si Estados Unidos estuviera en la Copa del Mundo este verano, no habría una posibilidad en el infierno de que yo apoyara a México, pero no estará allí este verano”, dijo el exjugador del equipo nacional de EEUU.

El equipo de México, “El Tri”, sí estará allí, representando a América del Norte, y estos jugadores retirados dicen que merece el apoyo de los aficionados al fútbol de todo el continente. “Cuando miras al otro lado del mundo y ves todos los continentes, ya sea África, Sudamérica o Europa, ves a los equipos que no califican, todos se movilizan para apoyar a sus compatriotas o vecinos”, dijo De Rosario, un ex jugador de la Major League Soccer.

“Este es un equipo emocionante. Este es un equipo que quiero apoyar”, agregó Lalas. “Y luego volvemos a la normalidad porque Estados Unidos estará allí en el futuro. Canadá estará allí en el futuro, pero este verano se trata de El Tri”.

Además, así los fans pueden mantener su ilusión: “Tenemos una cultura del fútbol. No es subterránea. No es un nicho. Está sobre la tierra. Es vibrante. Es exigente. Tiene educación, y ama este juego”, dijo Lalas.

El primer partido de México en la Copa del Mundo es el 17 de junio contra Alemania.