Vuelven los problemas para Shakira: Dicen que su voz no es la misma

Shakira regresó a los escenarios con su ansiada gira El Dorado World Tour, sin embargo y pese a los llenos totales que la están recibiendo en las distintas ciudades en las que ya se ha presentado, la colombiana está recibiendo críticas en torno a su voz, vestuario, escenografía y peinado.

Pareciera que la hemorragia que atravesó en las cuerdas vocales ha dejado estragos en la voz de Shakira. Lo que al parecer no le ha permitido volver con la fuerza que se esperaba. Dicen que la intérprete baila más de lo que canta.

Según informó el portal DiarioGol el incómodo momento se ha vivido durante su primer concierto el pasado 3 de junio en Hambrugo. Hay momentos o espacios en sus canciones en donde la colombiana parece no cantar, o disminuir sus participaciones al micrófono. Y sus fans parecen haberlo notado, según señala dicho medio.

Algunas personas que ya asistieron a los nuevos conciertos de la colombiana aseguran que muchas veces permite que sus coristas se hagan cargo de las canciones mientras ella solamente baila. Cuando en el pasado Shakira siempre se encargaba de interpretar de lleno sus temas, y además bailaba como era debido según el requerimiento de la canción.

Además de todo lo anterior, en sus redes sociales el público le sigue pidiendo que vuelva hacer la música con la que se dio a conocer en sus inicios, así lo manifestó @gloriaeaz “Por favor haz la música de antes. La de buena letra!Toda Latinoamérica te extraña y necesita“.

Estos son algunos comentarios de los fans que asistieron a su primer concierto, en donde destacan que fue lo que le faltó a la artista en su presentación:

@marcial33: “Amor de mi vida no entedi varias cosas: intro que paso? cierre dandole credito a carlos vives en vez de crear con algo tuyo vestuarios maquillaje y cabello contatacion de bailarinas interacción con el publico aunque sea con solito fans q puduera subir al escenario”.

@gonzar474: “Creo que canciones como Did It Again, Objetion, Ojos Así, serían de mejor impacto en impresión en el espectador. @shakira”, parece que estas canciones no forman parte de su gira actual.

@pauulinitaaa: “Necesita una mejor persona que se encargue del vestuario , esta horrible!! Y la producción se ve muy muy pobre, aún puede mejorar algo antes de que venga a México”.

@andreebreton: “It was awesome. But I was a bit disappointed that there was no Ojos Asi. It really did make me sad, because that was one of the first songs I heard as a kid. Still, great show. Thank you Shaky”.

@cusoo85@jackypargard: “Usted esta en drogas? Yo soy fan de Shakira desde Pies descalzos… No crítico solo estoy dando mi opinión y eso no me hace un hater ni menos fan que tu ni ninguno… Hasta un ciego puede ver que el Tour no aporta nada nuevo es mas de lo mismo… Cantando lo mismo y ni siquiera un arreglo nuevo en las canciones…”.

@maravilllla@omar_sakkijha: “did she sing the complete song or just performed the dance to the beats of the song? I was expecting she would sing the entire song. People say they didnt :(“.

@claudiamontero_65Shak: “I love you but these outfits are so boring they look like exercise clothing, and I love your natural hair and face , but damn why so boring ? You are a goddess”.