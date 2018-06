Ojo a la letra: Maluma y Shakira se comen la fruta prohibida en “Clandestino”

Este par de cantantes parece haberle dado voz a todos los rumores que aseguraban que hay un romance oculto entre ellos...

La nueva canción de Shakira y Maluma sufrió una filtración el día de ayer, y ahora el tema ya está disponible en todas las plataformas musicales. Sin embargo la noticia la da la letra de la canción. En donde ambos abordan un tema caliente: el amor clandestino. Situación que muchos fanáticos creen y aseguran que existe entre ambos colombianos.

Será la canción una revelación de lo que ambos viven bajo la química que existe a nivel musical. O solo una forma de darle voz a la ilusión de su público en un tema sensual.

Shakira: Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos.

Maluma: Que comemos de una fruta prohibida: Nos encanta y lo sabemos (risas).

Shakira: Yo no necesito a ningún otro Don Juan, que me abra la puerta cuando llego a un restaurant… Ese maletín no necesita más flores. Tu calla’íto, baby, de to’s los rumores.

Maluma: Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte (muack).

Shakira: Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar, yo ya cometí el error de enamorarme (yeh, yeh). Yo vine a verte, a entretenerme. Y me robaste un beso que aún no piensas devolverme. Me sentía volando, me iba escapando; cuando menos pensaba ya me estabas abrazando.

Shakira y Maluma: Y sigue así, no pares ya. Te has convertido en una enfermedad. Y sigue así, así, no más… Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad. Te has convertido en una enfermedad. Y sigue así, así, no más… Que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad.

Shakira y Maluma: Clan-clan-clandestino, oh

Maluma: Así mismo lo quiso el destino.

Shakira: No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.

Shakira y Maluma: Clan-clan-clandestino, oh.

Maluma: No te olvides que somos amigos.

Shakira: Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay.

Maluma: Dime, mai, porque ya no entiendo la necesidad.

Shakira: De vernos a solas y matarnos en la oscuridad.

Maluma y Shakira: Tú te vas, y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más.

Shakira: Tú sigue con esa actitud; cuando se apaga la luz…

Maluma: Tú te vuelves loca con par de besitos en la boca, muack. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte (muack).

Shakira: Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Yo ya cometí el error de enamorarme.

Shakira: Yo vine a verte, a entretenerme. Y me robaste un beso que aun no piensas devolverme. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba, ya me estabas abrazando.

Maluma y Shakira: Y sigue así, no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y sigue así, así, no más Que mientras más te acercas Más aumentas mi ansiedad.

Shakira y Maluma: Clan-clan-clandestino, oh

Maluma: Así mismo lo quiso el destino.

Shakira: No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.

Shakira y Maluma: Clan-clan-clandestino, oh.

Maluma: No te olvides que somos amigos.

Shakira: Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay.

Shakira y Maluma: Clan-clan-clandestino, oh.

Maluma: Así mismo lo quiso el destino.

Shakira: No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.

Shakira y Maluma: Clan-clan-clandestino, oh.

Maluma: No te olvides que somos amigos.

Shakira: Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay.