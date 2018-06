Fabián Ríos en Sin Senos Sí Hay Paraíso 3: “Albeiro también muere”

El actor habla de las circunstancias que llevan a su personaje a un cambio rotundo

El actor colombiano Fabian Ríos conversó con este medio para hablar sobre los por menores de la nueva temporada de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” que el día de hoy verá su estreno a través de las pantallas de Telemundo, en el horario de las 9pm Este/Pacífico, 8pm Centro.

La conversación fue amena pese a que abordamos temas complicados sobre el regreso de la telenovela protagonizada por Carmen Villalobos junto a él y Catherine Siachoque, Carolina Gaitán y Majida Issa.

Fabian Ríos ha dicho que su personaje también muere en la nueva temporada de “Sin Senos sí Hay Paraíso“. Ante la pregunta el actor dice “Mi personaje vive, pero también muere”, y explica por qué muere: “Toda la bondad de Albeiro, termina. Quiero ver la reacción de la gente cuando vean que un personaje se hastía de las injusticias de la vida y su personalidad cambia”. Hecho que le ha permitido al intérprete también crecer con su personaje.

¿Será un vengador? Ante la pregunta Ríos asiente. “Va a defender a su familia“. El actor dice que vienen muchos cambios y muchas más muertes. “Cuando un ser humano cae en estos terrenos, es una muerte“.

Pero aunque muchos actores podrían sentirse molestos por el cambio tan drástico que ha tenido un personaje que se ha manejado en otro tipo de emociones, para Fabian Ríos el proceso no ha sido negativo. “De alguna forma Albeiro ha sido una bandera para mí. Ha sido un personaje muy bien escrito por Gustavo Bolívar, que me lo puso en mi camino para poderlo interpretar. Así que Albeiro estaba en deuda, o yo estaba en deuda con Albeiro, por eso vino la segunda temporada del año pasado, que no fue ninguna casualidad. Fue un milagro de Dios. Y me enamoré mucho de este personaje“.

El actor reconoce que de alguna manera el personaje ha despertado “de una manera inesperada“. Pero también es cierto, según su conocimiento, que desde hace mucho tiempo los fanáticos esperan algo diferente, una reacción distinta de parte de Albeiro ante todo lo que le pase a la gente que ama.

Pero también advierte, que desde este cambio inesperado del personaje lo va a llevar al “arrepentimiento, a matarse -suicidio- o a la muerte“.

Ante la continuidad de su personaje, por la referencia al posible final de Albeiro antes los hechos, el actor dice que “por ahora mi cariño y mi respeto por Albeiro. Y lo voy a llevar con respeto hasta el final“.

Pero el colombiano también reitera que “aún queda mucho por cortar. Llegará un día en el que las tijeras ya no puedan seguir. Y en el momento en el que yo vea que ya las tijeras no tienen más que cortar. En ese momento yo me voy hacer a un lado. Y sé que Dios me está preparando para interpretar a otra alma“.

El personaje que interpreta Fabian Ríos en esta historia es el de Albeiro Marín. Un hombre que no ha tenido mucha fuerza de carácter, que se casó con una mujer 15 mayor que él, y que en medio de toda esta historia, también fue el novio de Catalina (La Grande) –Carmen Villalobos-, a hija mayor de Hilda, personaje interpretado por Catherine Siachoque.

El hecho de estar entre dos mujeres -madre e hija- y el hecho de que su carácter siempre ha sido demasiado tranquilo, pese a que es un esposo y padre amoroso y dedicado ha puesto en punta de mira a un personaje bastante polémico. Sin embargo, el actor asegura que nunca ha vivido el rechazo del público.

“Rechazo nunca he sentido de la gente a Albeiro. Sí he sentido la necesidad de la gente porque yo les responda con quién me voy a quedar, si con Hilda o con Catalina. Ni yo como actor sé. Porque creo que si lo estuviera viviendo en la vida real, yo me quedaría con las dos“.

El actor espera nunca estar en una situación así, pero reflexiona y cree que de alguna manera Albeiro “siempre va a querer tener ese respeto por Hilda y poderse dar esa oportunidad con Catalina. Para ver qué pasa. Haber sí se pueden odiar, o amar. O llegar a tener ese amor que tuvieron hace tantos años, y que fue su único y primer amor“. El actor dice que la única razón que le impide vivir lo que siente por Catalina, es el respeto por Hilda.

El actor de origen colombiano tiene 37 años y es uno de los actores más cotizados de las redes sociales. Su público suele pedir constantemente proyectos en los que él sea el protagónico. Personajes como el de Albeiro Marín y Guillermo “Willy” del Castillo en la telenovela Corazón Valiente, se han quedado en el corazón del público. Sin embargo, y aunque el actor sabe y reconoce el cariño de quienes lo siguen fielmente en las redes sociales, éste dice no saber qué es la fama, y asegura tener los pies en la tierra.

“Creo que yo nunca he sabido qué es fama, jamás he sabido qué es orgullo, que es creerme lo que la gente dice… y por una sencilla razón. Yo entendí que el Fabian Ríos que sale en esa cajita pequeña que se llama televisor es uno, y éste -dijo señálandose- es otro. Él -el del televisor- me da trabajo a mí, y éste es el esposo de Yuli Ferreira, el papá de sus hijos“.

El actor reflexiona que él “disfruta los beneficios económicos y el reconocimiento” que recibe del público por el trabajo realizado. “Yo sé que un día esa imagen va a desaparecer algún día, y va a quedar el ser humano, que es el que la gente quiere“.