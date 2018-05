Carmen Villalobos compartió impactantes secretos de la nueva temporada de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’

La actriz asegura que se vienen más escenas con el Titi, personaje al que le da vida Gregorio Pernia

Regresa Sin Senos Sí Hay Paraíso y con ella Carmen Villalobos. La sexy actriz colombiana conversó este medio y nos proporcionó importantes detalles de lo que el público puede esperar en esta nueva entrega.

Conversamos con Carmen Villalobos, Catalina Santana en esta dramática historia de Telemundo. La actriz colombiana con una gran sonrisa y llena de energía habló de la nueva temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso, y su primera declaración fue impactante: “La nueva temporada arranca con la muerte de uno de los personajes principales“, dijo Villalobos.

Luego de esta revelación Villalobos no quiso revelar el nombre del personaje, pero sí dijo que “esa muerte es el resultado de las malas decisiones. Hay muertes que están justificadas. Este personaje tomó malas decisiones“, recalcó. Los televidentes descubrirán toda la verdad a partir de este el 12 junio a las 9 p.m. por las pantallas de Telemundo, cuando también se descubre quién presumirá de ser la ganadora del reinado donde compiten Catalina Marín Santana y la hija de “La Diabla”, Daniela Barrera. El resultado podría ser devastador para uno de los personajes.

Sobre las posibles muertes que se esperan en esta temporada la actriz reflexionó que hay algunos papeles que se ganan el cariño y el odio del público, tanto que “A veces te alegras por las muertes de algunos personajes, porque te caen mal. –‘Qué bueno que lo mataron, qué bueno que se murió‘.- La muerte de este personaje va a doler, pero es entendible”, dijo la protagonista.

Sobre su trabajo y el cansancio acumulado, la actriz ha dicho, que pese a todo “Me la he gozado demasiado, ha sido una temporada larga. Ha sido un año de mucho trabajo. El personaje ha ido creciendo y le espera sufrir muchísimo. Y sufre por todo, y solo porque si: por la mamá, por la hija, por el hijo y por todo. Además tendrá nuevos enemigo: la mujer de mi ex marido, la Diabla… Todo gira alrededor de ella -Catalina- y por eso debe ir solucionándole la vida a todo el mundo, mientras se complica la de ella. Y en medio de todo eso, trata de evolucionar como puede“.

En la entrevista también hablamos de las escenas de cama que han estado presentes en esta historia desde el día uno desde la visión de su personaje y el de muchos otros en la trama. Y sobre la dificultades que estas podrían traer para actrices y actores, sobre todo por las constantes declaraciones de acoso sexual que se viven en la actualidad. Sin embargo, Carmen Villalobos fue muy clara según su experiencia, y con total humildad y sencillez dijo: “Las escenas de cama no me da rollo. No me afectan“.

Carmen también compartió que detrás de cada escena, hay mucho trabajo y entrega de su parte, de ahí la búsqueda de la credibilidad en cada escena, y diálogo. “Yo estudio mucho mis libretos. Mancho mis libretos, y trato que mi personaje siempre se vaya muy apegado a la realidad. Hay mucho trabajo detrás de mis personajes. Peleo los textos con los escritores, y trato de defender mi punto“.

“Honestamente, con el tema de las escenas y salir ligerita de ropa no me molesta, es parte de mi carrera y de los personajes. No soy la típica mujer con grandes curvas. Tengo mi cuerpecito armonioso para lo que yo soy, y hay a la que le gusta eso y otros a los que les gusta más-curvas. Yo me siento bien con lo que tengo y con lo que muestro”, dijo la actriz.

Por lo anterior, era imposible no hablar del Titi. Personaje que el público quiere mucho y disfruta de los breves encuentros que este pueda tener con Catalina.

La pasada temporada, después de un capítulo muy candente con el Titi, personaje intepretado por Jorge Pernia, la gente quedó con ganas de más. Y la actriz lo sabe, por eso con una gran sonrisa en el rostro Carmen asegura que “Viene mucha acción en los nuevos capítulos y un nuevo recuentro con el Titi. La gente insiste con el Titi. La gente no pierde las esperanzas y por eso están estos encuentros entre ellos, y este es más largo que el anterior. Está más emocionante que la vez pasada“. Villalobos asegura que disfrutó mucho durante la grabación de estas escenas.

Fue en una de estas en las que sucedió una anécdota que se hizo viral en su cuenta de Instagram. Carmen habló de la canción de Taiwan MC en colaboración con Paloma Pradal, “Catalina“, tema que cuando descansaban en escena ella y Pernia descubrieron en la radio. Tanto les gustó que sintieron era su canción -por los personajes que interpretan en el drama-, la bailaron, la cantaron, la grabaron y publicaron en las redes sociales. “Es muy buena canción; fue muy chévere”.

La canción fue recurrente en esta entrevista, de solo nombrarla Villalobos la cantaba y la bailaba como el primer día.

Su impacto en las redes sociales

Carmen Villalobos reflexionó sobre su presencia en las redes sociales, y sobre cómo el público reacciona ante ella. “Tengo la gran fortuna y lo digo de verdad, muy feliz, de ser de las pocas actrices que la gente quiere. Porque cada vez que pongo algo en mis redes sociales, siempre recibo comentarios muy bonitos. Entonces ya sentir eso es ganancia. Ellos -el público- han sabido diferenciar a la actriz de la persona. Y la gente ha sabido diferenciar a los personajes“.

También afirmó que en lo personal ella trata “a través de las redes sociales de mostrar realmente lo que soy. Yo no subo pensando una foto pensando en los likes, o pensando o planeando mostrar de más. Si tu ves una foto mía no pienses que le han retocado algo“.