Maluma se pone la playera del Tri y visita a la selección mexicana en Rusia

El cantante colombiano convive y se toma fotografías con jugadores y cuerpo técnico

El cantante y compositor colombiano Maluma sorprendió este martes a la selección mexicana, tras visitar el primer entrenamiento del equipo que dirige su compatriota Juan Carlos Osorio en tierras rusas y ataviado con el uniforme del Tri.

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Maluma, presenció toda la práctica de México en el campamento del Dynamo de Moscú y convivió con los jugadores y cuerpo técnico con los que se tomó algunas fotografías, además de recibir de regalo un jersey de la selección.

El músico colombiano, especializado en reggaeton, también demostró sus habilidades con el esférico, luego de ejecutar unos tiros penales con el portero Jesús Corona, además de sorprender por la forma con la que domina el balón.

Maluma estará presente en la inauguración del Mundial de Rusia 2018, pues participa junto con el estadounidense Jason Derulo en la canción mundialista de uno de los principales patrocinadores de la FIFA.

Por su parte, la selección mexicana afina detalles para debutar en la Copa del Mundo ante Alemania, el próximo domingo 17 de junio a las 11:00 am ET / 10:00 am Centro / 8:00 am PT.

