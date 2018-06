Más empresarios expresan su rechazo a López Obrador y brindan apoyo a Anaya

Los dueños de las empresas Interceramic y Soriana dicen que el candidato izquierdista no es el "indicado" para dirigir el país

México – A menos de 20 días de la elección presidencial y a uno del tercer y último debate, los dueños de las empresas mexicanas Interceramic y Soriana mostraron su apoyo a Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, y expresaron su rechazo a Andrés Manuel López Obrador, de quien dijeron no es el “indicado” para dirigir al país.

López Obrador, abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se consolida como puntero en el consolidado de las encuestas de Bloomberg con el 51.1 por ciento de la intención del voto, mientras que el panista Ricardo Anaya está cerca de ser empatado en el segundo lugar por José Antonio Meade Kuribreña, de “Todos por México”.

Anaya tiene un 24.8 por ciento de la intención del voto y Meade, con 21.3, lleva un ligero aumento acumulado en las últimas semanas y podría alcanzar al panista en el segundo sitio si se acelera el ritmo de ambos: uno que cae, otro que crece.

En medio de esta caída en las encuestas, dos empresas salieron a dar su respaldo al panista: Soriana e Interceramic.

Víctor Almeida García, presidente de Interceramic calificó a Ricardo Anaya como la mejor opción para México y expresó su preocupación de que en México se presente un posible escenario como en Venezuela después de la elección.

Sin asociar la situación de Venezuela con ningún candidato, Almeida mencionó que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro llevaron a ese país latinoamericano a la pobreza con los engaños de “dizque ayudar a los más necesitados”.

A lo largo de la contienda electoral, los opositores a López Obrador lo han señalado de ser un populista y lo asocian directamente con los gobiernos de Venezuela.

“En pocos días elegiremos al próximo Presidente del país, seguro conocerán la triste situación de Venezuela, donde muchas empresas, entre ellas algunas mexicanas, fueron expropiadas por el Gobierno de Chávez y Maduro, tratando supuestamente dizque ayudar a los más necesitados.

“La realidad es que las empresas buscaron otros mercados en otros países y sobreviven, sin embargo, fueron los obreros venezolanos los que se quedaron sin empleos por estas medidas retrogradas y absurdas del Gobierno venezolano”, dijo el dueño de Interceramic a través de un video publicado en la plataforma Justicia para México.

Aunque reconoció que el voto es libre y secreto, llamó a luchar por el pueblo de México con la mejor opción: Ricardo Anaya.

“El voto es secreto y debe de respetarse, pero yo me veo obligado a compartirles mi pensamiento porque soy un mexicano muy preocupado por mi país. Yo estoy con Ricardo Anaya porque estoy convencido que es la mejor opción para la clase trabajadora, los emprendedores y sobretodo para aquellos sectores que necesitan de una economía sana”, dijo Víctor Almeida García, quien en mayo pasado se unió a la campaña de Anaya Cortés como Coordinador de Enlace Empresarial.

SORIANA ENTRA, OTRA VEZ, EN LA ELECCIÓN

Otra empresa que también entró de lleno en esta elección fue Soriana, quien en el año 2012 estuvo relacionada con la campaña del candidato priista Enrique Peña Nieto, hoy Presidente de México.

Un integrante del Consejo de Administración de Grupo Soriana, Pedro Luis Martín Bringas, difundió un video este fin de semana en el que expresó su apoyo a Ricardo Anaya y arremetió en contra de López Obrador, el Presidente Enrique Peña Nieto y los ex Mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón. Sólo hemos tenido “una bola se imbéciles” de candidatos.

“Ricardo Anaya es mi candidato, yo lo avalo, yo meto las manos al fuego por él, es una persona honorable, es una persona distinguida. Es el primer candidato que hemos tenido en la historia digno de representar a este País, no la bola de imbéciles que hemos tenido, incluyendo a los panistas de Fox y Calderón”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

También criticó a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios por la reunión que sostuvieron con López Obrador y les criticó no tener el valor de decir que el tabasqueño no es “el indicado”.

“Señores, esta es la oportunidad de México, yo no entiendo a los empresarios, bueno, a esos empresarios, a los que se creen grandes empresarios, a los que se ofendieron cuando los insultó AMLO y que sacaron los cúpulas, ofendidísimos, una carta diciendo que no era cierto todo eso”, destacó.

“Se reúnen con él después; no entiendo, si ustedes tienen el valor, porque no lo dicen, que él no es el indicado, yo no le tengo porque decirle a mis empleados ni a nadie que vote por ‘x’ o por ‘y’ persona; ustedes están limpios, tiren la primera piedra, porque no hablan públicamente apoyando a Ricardo Anaya”, agregó.

También criticó que López Obrador no haya acudido al encuentro en la Ibero porque, dijo, les tiene miedo a los estudiantes aunque el candidato asegura que los jóvenes votarán por él.

El accionista de Soriana también criticó a Peña Nieto y aseguró que fue él quien difundido el video sobre la presunta red de lavado de dinero para la campaña de Anaya.

“Ayer el presidente Peña Nieto en una de sus múltiples cochinadas, trampas y argucias, utilizando las instituciones, difama al doctor Ricardo Anaya Cortés”, acusó y pidió no confiar en las instituciones que encabeza el Presidente.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Martín Bringas reiteró que Soriana no habla con sus empleados ni les dicen por quién votar, pero que “los empleados siguen el ejemplo de las personas”. También dijo que “es tiempo de definiciones y hay que entrarle con todo. Es obligación de los empresarios participar en la política”.

Luego de la elección presidencial de 2012, Soriana se vio involucrada en la investigación por la entrega de cerca de ocho mil monederos electrónicos “Monex Sí Vale”, a través de los cuales el PRI entregó vales de despensa de esa cadena de tiendas por un monto de 66.3 millones de pesos.

El INE y el TEPJF investigaron el caso. Las autoridades determinaron que no había evidencia de un delito porque no pudieron determinar el destino final del dinero -que fue triangulado por el PRI a través de empresas y de bancos-, que según el tricolor, sólo fue entregado a militantes, no ha ciudadanos, para cubrir sus gastos durante la jornada electoral.

En el 2012 también se registraron decenas de protestas contra Soriana por su presunto acuerdo con el PRI para la repartición de estas tarjetas.