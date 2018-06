Ivanka Trump es la aliada perfecta de Kim Kardashian para su llegada a la casa blanca

La celebridad se reunirá con Alice Marie Johnson tras asegurar su salida de prisión

La estrella televisiva Kim Kardashian podría reunirse este mismo miércoles con Alice Marie Johnson, la mujer de 62 años por la que intercedió ante el presidente Donald Trump para que este le concediera un indulto presidencial con el que poner fin a sus más de 20 años en prisión: todo ello para celebrar juntas la histórica decisión que desembocó en la extinción de su condena a cadena perpetua y su salida inmediata de la cárcel.

“Su encuentro será cubierto únicamente por la prensa nacional. Todos los detalles del acuerdo están fijados, pero hemos sido informados de que debemos mantenerlo todo en el más estricto secreto“, ha explicado el abogado de Johnson, Michael Scholl, al diario The Commercial Appeal para, a continuación, negarse a desvelar oficialmente la fecha de la reunión, de la que ya ha trascendido que podría tener lugar en la ciudad de Memphis.

“No puedo confirmar absolutamente nada al respecto“, ha sentenciado en la entrevista.

Como aseguraba la propia celebridad hace solo unos días, Kim y su equipo legal llevaban cerca de un año estudiando las diversas opciones que tenían a su alcance para intervenir en favor de Alice Marie Johnson, y tras varias conversaciones informales con Ivanka Trump y su marido Jared Kushner -ambos asesores del mandatario estadounidense-, la socialité y el magnate republicano protagonizaron un llamativo encuentro en el Despacho Oval que dio la vuelta al mundo el pasado viernes.

Solo unas horas después de que Trump emitiera el indulto presidencial que acababa con el largo cautiverio de Johnson, declarada culpable de sendos delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas a finales de los noventa –cargos similares a los que pesaban contra las más de 200 personas liberadas por Barack Obama al final de su mandato-, la propia beneficiada se pronunciaba públicamente para trasladarles a ambos su más sincera gratitud.

“Cuando Kim me dijo que me iban a poner en libertad, empecé a saltar y a gritar de alegría, y luego me puse a llorar de la emoción. Me alegra mucho que fuera ella la que se encargara de darme la noticia. Ha sido el desenlace perfecto para mi historia“, contaba Alice a un medio local tras reencontrarse con sus hijos y nietos.