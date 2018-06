Beisbol y poderoso futbol californiano y continental: lo que viene en la Bahía

Viernes 29 de junio

Indios y Atléticos en el Coliseo

Pues a pesar de que Cleveland domina la cima de la División Central de la Americana, no es mucha la diferencia que le saca a los Atléticos, apenas un par de juegos. Y recordando además que Oakland enfrenta a potencias como los actuales campeones de la Serie Mundial, los Astros de Houston, junto con los Marineros de Seattle, que también están muy bien en la temporada, los elefantes blancos tienen buenas posibilidades de llevarse la serie que disputarán a los Indios. La División Central está de hecho muy floja, destacando únicamente Cleveland y Detroit. Cleveland Indians vs Oakland Athletics, en serie de tres juegos en el Coliseo de Oakland, comenzando el viernes 29 de junio a las 7:05 pm y continuando sábado 30 y domingo 1 de julio a la 1:05 pm ambos partidos. Mlb.com/athletics para más información.

Sábado 30 de junio

Clásico californiano de soccer entre Earthquakes y Galaxy en Stanford

Este es un duelo que muchos fanáticos del balompié en la Bahía han estado esperando este año y no porque los equipos involucrados sean unas potencias y sus juegos sean muy emocionantes –bueno, el Galaxy está mejorando-, sino porque con los merengues angelinos viene una leyenda del futbol internacional: el sueco Zlatan Ibrahimovic. El currículum de este gigantón escandinavo incluye equipos como el AC de Milán, el Barcelona y el Manchester United. Es un cañonero desalmado que acribilla a goles al contrario. En el primer encuentro del año entre ambos equipos él estuvo suspendido, así que enfrentará por primera vez a los Earthquakes en el estadio Stanford, que sirve cada año como escenario para este encuentro. Los Quakes no andan nada bien en la temporada, habiendo ganado únicamente dos encuentros en el calendario. Sí, le echan galleta, pero no ha sido la suficiente para cerrar los juegos a favor. Con Zlatan y el Galaxy, las cosas se han compuesto poco a poco, aunque siguen batallando para lograr un récord ganador y acercarse a la zona de clasificación a la postemporada. Disfruta pues, del juego de Ibrahimovic en Stanford, este próximo sábado 30 de junio, a las 7:15 de la noche. Las puertas del estadio se abren a las 5:30 pm, así que si llegas temprano puedes ser uno de los primeros 10,000 afortunados en llevarse una gorra de regalo de los Terremotos. Boletos e informes en sjearthquakes.com.

Martes 4 de septiembre

El equipo femenil nacional de soccer enfrenta a su similar chileno

Las actuales campeonas del Mundial de Futbol Femenil de FIFA se preparan para refrendar su título en 2019 y antes de entrarle de lleno a las eliminatorias echarán cascarita con la escuadra chilena, ubicada en el lugar número 40 de la tabla clasificatoria de FIFA a nivel mundial (las mexicanas se encuentran en el 25). Y mencionando a la cuadra esmeralda, con las norteamericanas se encuentra Sofía Huerta, jovencita que juega de maravilla a la pelota y quien cursó sus estudios universitarios aquí en el Área de la Bahía, con los Broncos de la Universidad de Santa Clara. Pero no sólo eso: de padre mexicano y madre estadounidense, Sofía debutó en 2012 con el cuadro mexicano sub 20, pero se cambió al de las barras y las estrellas en 2017. Sofía es una peligrosa delantera y medio campista. Así, tendrás la oportunidad de ver a las futbolistas americanas encabezadas por Alex Morgan, cuando tomen la cancha en contra del conjunto chileno, por primera vez en su historia, pues nunca se habían enfrentado antes. Martes 4 de septiembre a las 7pm en Avaya Stadium. Boletos en ussoccer.com. Avaya sólo tendrá boletos el día del partido, así que pues, en línea.