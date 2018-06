Decomisan más de 500 armas de fuego en una vivienda del condado de Los Ángeles

El sospechoso fue puesto en libertad tras haber pagado una fianza

Agentes del Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) incautaron más de 500 armas de fuego en una residencia de Agua Dulce, una región ubicada a 25 millas de Palmdale.

Las autoridades acudieron a la cuadra 34700 de Caprock Road el pasado jueves después de recibir una pista de que un hombre estaba en posesión de un gran arsenal de armas de fuego, además de ser ex convicto.

Durante el allanamiento, los agentes arrestaron a Manuel Fernández, de 60 años, por ser convicto en posesión de armas de fuego y municiones. En esa residencia se decomisaron 432 armas.

La segunda orden de cateo se entregó en la propiedad 34900 Sweetwater Drive, también en Agua Dulce. En esa residencia se incautaron 30 armas ilegales en posesión de una mujer, quien no se encontraba en la casa y a quien no se le ha visto desde entonces. No obstante, informó la cadena ABC, los investigadores están preparando cargos en su contra.

Las autoridades luego volvieron a la residencia de Fernández y encontraron 91 armas que habían sido escondidas. También incautaron computadoras, teléfonos móviles y discos duros. Debido a la gran cantidad de armas, los detectives solicitaron la asistencia de la Oficina de Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.

Fernández fue puesto en libertad después de pagar una fianza y tendrá que comparecer ante el Tribunal Superior de Antelope Valley el 9 de julio.