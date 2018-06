¿Georgina Rodríguez le dará otro hijo a Cristiano Ronaldo?

La pareja vive un momento pleno

Puede que la modelo Georgina Rodríguez esté encantada con su papel de madre de la pequeña Alana Martina y también con el de principal referente femenino -con permiso de su suegra Dolores Aveiro- de los otros tres hijos que tiene su novio Cristiano Ronaldo: Cristiano Junior y los mellizos Eva y Mateo.

Sin embargo, eso no significa que la mallorquina esté dispuesta a quedarse embarazada solo siete meses después del nacimiento de Alana, por lo que no ha tardado en salir a la palestra para negar con rotundidad aquellos rumores que no han dejado de circular sobre la posibilidad de que volviera a estar en estado de buena esperanza.

“No estoy embarazada… aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia”, ha asegurado a la revista ¡Hola! al tiempo que dejaba la puerta abierta a una próxima incursión en la maternidad. “Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”, ha confesado con total sinceridad sobre los cambios que ha venido experimentando su figura en estos últimos meses.

Fue el pasado fin de semana cuando saltaron todas las alarmas en torno a la idea de que el clan Ronaldo podría dar la bienvenida a un nuevo miembro entre sus filas, y todo a cuenta de una serie de imágenes en las que Georgina posaba ante los fotógrafos congregados en la Gran Canaria Fashion Week luciendo una ajustada falda verde que acentuaba sus curvas.

“Maravilloso día pasamos ayer en la Gran Canaria Fashion Week”, escribía entusiasmada en su perfil de Instagram ajena al sinfín de comentarios y conjeturas que suscitaría su favorecedor estilismo.